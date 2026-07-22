Hógværð og lítillæti hafa alltaf verið stór hluti af vinsældum þess sem margir telja vera besta fótboltamann sögunnar.
Lionel Messi sást gráta eftir tapið í úrslitaleik heimsmeistaramótsins, væntanlega síðasta landsleik hans fyrir Argentínu.
Messi gerði ekki mikið í úrslitaleiknum þar sem argentínska liðið virkaði bensínlaust og upptekið við annað en að spila fótbolta.
Mikill munur á þessu kvöldi og því fyrir tæpum fjórum árum þegar Messi fagnaði langþráðum heimsmeistaratitli.
Argentínska liðið hafði unnið hvern endurkomusigurinn á fætur öðrum á mótinu og Messi hafði komið með beinum hætti að tólf mörkum í fyrstu sjö leikjum liðsins.
Að þessu sinni sást ekki mikið til hins 39 ára gamla Messi þegar hann var fyrsti leikmaður sögunnar til að byrja þrjá úrslitaleiki á HM.
Eftir leikinn setti hann inn tilfinningaþrungna færslu á samfélagsmiðla með mynd af sér einum.
Ólíkt því þegar argentínska liðið hafði unnið sína leiki á mótinu en þá birti Messi ávallt myndir af öllu liðinu.
Netverjar tóku eftir þessu og hafa verið að mæra Messi fyrir muninn á færslum hans eftir sigur- og tapleiki.
Hann hrósar liðsfélögunum á sigurstundum en tekur sjálfur ábyrgðina þegar hlutirnir ganga ekki upp.
Það var svo eftir 207. landsleikinn fyrir Argentínu og 34. leikinn í úrslitakeppni HM. Í þessum leikjum hefur hann skilað 125 mörkum og 68 stoðsendingum, þar af 21 marki og tólf stoðsendingum á HM.
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