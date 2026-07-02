Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug

Tekin hefur verið ákvörðun um að loka fimm heitum pottum sem næst eru stúkunni við Laugardalslaug í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.
Þetta er gert vegna nýs áhættumats vegna mannvirkisins, sem var reist árið 1968 en hefur verið lokað almenningi undanfarin ár. Ástand stúkunnar þykir mjög bágborið sökum alkalí- og tæringarskemmda í steypu og burðarvirki.
„Niðurstaða áhættumatsins er afdráttarlaus og kallar á tafarlausa lokun skilgreindra svæða,“ segir í tilkynningunni.
Fimm heitum pottum sem eru sunnan stúkunnar, eimbaði og tveimur sérklefum af fjórum verður lokað frá og með deginum í dag í ófyrirséðan tíma. Öll þjónusta og viðvera innan stúkunnar verður færð annað og öll umferð umhverfis stúkumannvirkið verður takmörkuð. Önnur starfsemi Laugardalslaugar verður með óbreyttum hætti.
„Vert er að taka fram að úttektir benda ekki til þess að heildarhrun mannvirkisins sé yfirvofandi. Engu að síður eru metnar líkur á því að brotnað geti úr því. Fyrstu aðgerðir snúa að því að tryggja öryggi kringum stúkumannvirkið. Samhliða er verið að undirbúa niðurrif á þeim byggingarhlutum sem taldir eru skapa áhættu í samráði við ráðgjafa. Betur verður greint frá framvindu verkefnisins eftir sem því vindur fram.“