Innlent

Sóknar­nefnd ræður úr­slitum um ör­lög regnbogafánans

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann.
Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann. Vísir

Þrátt fyrir yfirlýsingar um að regnbogafáninn verði aftur málaður á tröppurnar við Grafarvogskirkju, eftir að málað var yfir hann og öll málning svo hreinsuð af tröppunum, er ekkert fast í hendi.

Prófílmynd Grafarvogskirkju var uppfærð í síðustu viku og sýnir nú regnbogalitaðar tröppurnar, sem sumir virðast hafa skilið sem svo að búið væri að mála þær aftur.

Þær eru hins vegar ennþá steinsteypugráar.

Fréttastofa ræddi við Örnu Ýrr Sigurðardóttur sóknarprest nú fyrir stundu og spurði hvort ekki stæði enn til að mála tröppurnar aftur í regnbogalitunum. Arna sagði málið verða rætt á sóknarefndarfundi í dag.

Það virðist þannig ekki alveg fast í hendi að tröppurnar verði málaðar á ný.

„Það var stefnan og er,“ svaraði Arna. „En það eru alls konar sjónarmið sem þarf að ræða.“

Spurð að því hvaða sjónarmið það væru sem kæmu til álita nefndi Arna slysahættu.

„Þetta er sleipt,“ sagði hún.

Þess ber að geta að hafði áður verið gefið út á Facebook-síðu kirkjunnar að regnboginn myndi sannarlega rata aftur á tröppurnar.

„Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það,“ sagði í Facebook-færslu.

Sóknarnefndarfundurinn

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