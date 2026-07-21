Sóknarnefnd ræður úrslitum um örlög regnbogafánans Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. júlí 2026 12:03 Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann. Vísir Þrátt fyrir yfirlýsingar um að regnbogafáninn verði aftur málaður á tröppurnar við Grafarvogskirkju, eftir að málað var yfir hann og öll málning svo hreinsuð af tröppunum, er ekkert fast í hendi. Prófílmynd Grafarvogskirkju var uppfærð í síðustu viku og sýnir nú regnbogalitaðar tröppurnar, sem sumir virðast hafa skilið sem svo að búið væri að mála þær aftur. Þær eru hins vegar ennþá steinsteypugráar. Fréttastofa ræddi við Örnu Ýrr Sigurðardóttur sóknarprest nú fyrir stundu og spurði hvort ekki stæði enn til að mála tröppurnar aftur í regnbogalitunum. Arna sagði málið verða rætt á sóknarefndarfundi í dag. Það virðist þannig ekki alveg fast í hendi að tröppurnar verði málaðar á ný. „Það var stefnan og er,“ svaraði Arna. „En það eru alls konar sjónarmið sem þarf að ræða.“ Spurð að því hvaða sjónarmið það væru sem kæmu til álita nefndi Arna slysahættu. „Þetta er sleipt,“ sagði hún. Þess ber að geta að hafði áður verið gefið út á Facebook-síðu kirkjunnar að regnboginn myndi sannarlega rata aftur á tröppurnar. „Við erum stolt af Pride fánanum í tröppunum okkar og munum á næstu dögum vinda okkur í að mála hann aftur á tröppurnar og þiggjum sannarlega hjálp frá ykkur við það,“ sagði í Facebook-færslu. Sóknarnefndarfundurinn Þjóðkirkjan Íslenski fáninn Hinsegin Reykjavík Mest lesið Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fleiri fréttir Sóknarnefnd ræður úrslitum um örlög regnbogafánans Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Sjá meira