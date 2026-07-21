Hjartnæm stund átti sér stað eftir úrslitaleik Spánar og Argentínu þegar Nico Williams, sá sem átti stoðsendinguna í sigurmarkinu, leitaði uppi móður sína í stúkunni.
Nico Williams var nýbúinn að fá gullverðlaunapeninginn um hálsinn en hann var ekki lengi þar. Hann leitaði að andliti í áhorfendaskaranum. Hann hljóp síðan í átt að stúkunni og setti gullverðlaunin um háls móður sinnar.
Móðir hans heitir María Arthuer og fór yfir eyðimörkina í leit að betra lífi fyrir hann og fjölskyldu sína. Hún tók við gullmedalíunni, setti hana um hálsinn og fagnaði innilega. Stoltari móður var ekki hægt að finna á leikvanginum.
Á tíunda áratugnum flúði María frá Gana í leit að betri framtíð. Hún fór ófrísk fótgangandi yfir Sahara-eyðimörkina, berfætt, og komst naumlega lífs af. „Margt sem ég myndi ekki óska neinum,“ segir sonur hennar.
Hún kom til Baskalands allslaus og ól upp tvo spænska landsliðsmenn í fótbolta: Iñaki og Nico.
„Ég er fljótur, en ekki jafn fljótur og mamma. Hún flúði dauðann og fór yfir eyðimörkina. Ég gaf henni verðlaunin mín því hún á þau miklu meira skilið en ég,“ sagði Nico Williams eftir leikinn en það má sjá atvikið hér fyrir neðan.
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