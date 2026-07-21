Fótbolti

Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ó­frísk og ber­fætt yfir eyði­mörkina

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
María Arthuer, móðir Nico Williams, var heldur betur ánægð með son sinn og með gullmedalíuna um hálsinn.
María Arthuer, móðir Nico Williams, var heldur betur ánægð með son sinn og með gullmedalíuna um hálsinn. @fos

Hjartnæm stund átti sér stað eftir úrslitaleik Spánar og Argentínu þegar Nico Williams, sá sem átti stoðsendinguna í sigurmarkinu, leitaði uppi móður sína í stúkunni.

Nico Williams var nýbúinn að fá gullverðlaunapeninginn um hálsinn en hann var ekki lengi þar. Hann leitaði að andliti í áhorfendaskaranum. Hann hljóp síðan í átt að stúkunni og setti gullverðlaunin um háls móður sinnar.

Móðir hans heitir María Arthuer og fór yfir eyðimörkina í leit að betra lífi fyrir hann og fjölskyldu sína. Hún tók við gullmedalíunni, setti hana um hálsinn og fagnaði innilega. Stoltari móður var ekki hægt að finna á leikvanginum.

Á tíunda áratugnum flúði María frá Gana í leit að betri framtíð. Hún fór ófrísk fótgangandi yfir Sahara-eyðimörkina, berfætt, og komst naumlega lífs af. „Margt sem ég myndi ekki óska neinum,“ segir sonur hennar.

Hún kom til Baskalands allslaus og ól upp tvo spænska landsliðsmenn í fótbolta: Iñaki og Nico.

„Ég er fljótur, en ekki jafn fljótur og mamma. Hún flúði dauðann og fór yfir eyðimörkina. Ég gaf henni verðlaunin mín því hún á þau miklu meira skilið en ég,“ sagði Nico Williams eftir leikinn en það má sjá atvikið hér fyrir neðan.

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