Fótbolti

„Frá­bært að skora fimm mörk hérna heima”

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur getur verið sáttur með sína menn í kvöld
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur getur verið sáttur með sína menn í kvöld Vísir/Viktor Freyr

Haraldur Freyr Guðmundsson var afar sáttur eftir sannfærandi 5-2 sigur Keflavíkur á ÍA í Bestu deild karla í kvöld. Hann hrósaði liðsheildinni eftir leik og sagði leikmenn sína hafa verið tilbúna í verkefnið frá fyrstu mínútu.

Aðspurður hvað hann hefði verið ánægðastur með í frammistöðunni nefndi hann fyrst og fremst samheldni liðsins.

„Bara ánægðastur með liðsheildina. Menn voru tilbúnir á fyrstu mínútu að berjast fyrir hvern annan og gera þetta sem lið. Svo er ég hrikalega ánægður með mörkin sem við skorum. Þau hefðu náttúrulega getað orðið fleiri en við tökum þrjú stig.“

Keflavík mætir toppliði Víkings í næstu umferð og sagði Haraldur að sigurinn í kvöld gæfi liðinu aukið sjálfstraust fyrir það verkefni.

„Það er bara fyrst og fremst sjálfstraust. Við þurfum að fara í Víkina og reyna að gera það sama, ná í þrjú stig þar. Það verður erfitt verkefni.“

Með sigrinum færðist Keflavík upp í efri hluta deildarinnar en Haraldur sagðist ekki vera farinn að horfa sérstaklega á töfluna.

„Það er svo stutt á milli í þessu. Við tökum bara einn leik í einu. Við áttum góða frammistöðu á móti Blikum og fengum ekkert út úr henni. Nú komum við aftur með góða frammistöðu og fáum þrjú stig. Við verðum bara að halda áfram.“

Keflavík skoraði fimm mörk í leiknum, þar af fjögur með glæsilegum langskotum. Haraldur sagðist þó ekki gera upp á milli marka þó að hann viðurkenndi að falleg mörk væru alltaf skemmtileg.

„Auðvitað er gaman að sjá falleg mörk og það voru mörg langskot sem rötuðu inn í dag.“

Hann taldi jafnframt að sigurinn hefði getað orðið enn stærri.

„Við áttum þrjú skot í stöng og slá og svo önnur dauðafæri inni í teig. Þetta hefði hæglega getað orðið stærri sigur, en það er frábært að skora fimm mörk hérna heima.“

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