„Frábært að skora fimm mörk hérna heima” Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 20. júlí 2026 22:23 Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur getur verið sáttur með sína menn í kvöld Vísir/Viktor Freyr Haraldur Freyr Guðmundsson var afar sáttur eftir sannfærandi 5-2 sigur Keflavíkur á ÍA í Bestu deild karla í kvöld. Hann hrósaði liðsheildinni eftir leik og sagði leikmenn sína hafa verið tilbúna í verkefnið frá fyrstu mínútu. Aðspurður hvað hann hefði verið ánægðastur með í frammistöðunni nefndi hann fyrst og fremst samheldni liðsins. „Bara ánægðastur með liðsheildina. Menn voru tilbúnir á fyrstu mínútu að berjast fyrir hvern annan og gera þetta sem lið. Svo er ég hrikalega ánægður með mörkin sem við skorum. Þau hefðu náttúrulega getað orðið fleiri en við tökum þrjú stig.“ Keflavík mætir toppliði Víkings í næstu umferð og sagði Haraldur að sigurinn í kvöld gæfi liðinu aukið sjálfstraust fyrir það verkefni. „Það er bara fyrst og fremst sjálfstraust. Við þurfum að fara í Víkina og reyna að gera það sama, ná í þrjú stig þar. Það verður erfitt verkefni.“ Með sigrinum færðist Keflavík upp í efri hluta deildarinnar en Haraldur sagðist ekki vera farinn að horfa sérstaklega á töfluna. „Það er svo stutt á milli í þessu. Við tökum bara einn leik í einu. Við áttum góða frammistöðu á móti Blikum og fengum ekkert út úr henni. Nú komum við aftur með góða frammistöðu og fáum þrjú stig. Við verðum bara að halda áfram.“ Keflavík skoraði fimm mörk í leiknum, þar af fjögur með glæsilegum langskotum. Haraldur sagðist þó ekki gera upp á milli marka þó að hann viðurkenndi að falleg mörk væru alltaf skemmtileg. „Auðvitað er gaman að sjá falleg mörk og það voru mörg langskot sem rötuðu inn í dag.“ Hann taldi jafnframt að sigurinn hefði getað orðið enn stærri. „Við áttum þrjú skot í stöng og slá og svo önnur dauðafæri inni í teig. Þetta hefði hæglega getað orðið stærri sigur, en það er frábært að skora fimm mörk hérna heima.“ Besta deild karla Íslenski boltinn Keflavík ÍF Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt.“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Sjá meira