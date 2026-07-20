Fótbolti

Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Víkingar slógu út ungversku meistarana í Györ í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildar karla í sumar.
Víkingar slógu út ungversku meistarana í Györ í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildar karla í sumar. Vísir/Diego

Íslandsmeistarar Víkinga vita nú hvaða lið bíða þeirra takist þeim að slá ísraelska félagið Hapoel Beer-Sheva út úr annarri umferð undankeppni Meistaradeildarinnar.

Dregið var í þriðju umferðina í dag en fyrri leikur Víkinga og ísraelska félagsins fer fram í Víkinni annað kvöld. Seinni leikurinn er síðan í næstu viku.

Takist Víkingsliðinu að slá Hapoel Beer-Sheva út þá mætir liðið sigurvegaranum úr viðureign Larne FC frá Norður-Írlandi og Rauðu Stjörnunnar frá Serbíu.

Larne varð Norður-írskur meistari þriðja árið í röð síðasta vor.

Rauða Stjarnan var serbneskur meistari níunda árið í röð en félagið hefur alls unnið 37 landstitla í Júgóslavíu, Serbíu og Svartfjallalandi.

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