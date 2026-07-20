Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 10:32 Víkingar slógu út ungversku meistarana í Györ í fyrstu umferð undankeppni Meistaradeildar karla í sumar. Vísir/Diego Íslandsmeistarar Víkinga vita nú hvaða lið bíða þeirra takist þeim að slá ísraelska félagið Hapoel Beer-Sheva út úr annarri umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Dregið var í þriðju umferðina í dag en fyrri leikur Víkinga og ísraelska félagsins fer fram í Víkinni annað kvöld. Seinni leikurinn er síðan í næstu viku. Takist Víkingsliðinu að slá Hapoel Beer-Sheva út þá mætir liðið sigurvegaranum úr viðureign Larne FC frá Norður-Írlandi og Rauðu Stjörnunnar frá Serbíu. Larne varð Norður-írskur meistari þriðja árið í röð síðasta vor. Rauða Stjarnan var serbneskur meistari níunda árið í röð en félagið hefur alls unnið 37 landstitla í Júgóslavíu, Serbíu og Svartfjallalandi. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf Fleiri fréttir Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sjá meira