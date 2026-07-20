Árás sem var framin í gærkvöldi í hverfi 101 er til rannóknar hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Tveir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa en málið var tilkynnt lögreglunni á stöð 1 um miðnætti í gær, sunnudaginn 19. júlí. Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri á stöð 1, sem sinnir meðal annars verkefnum í miðborg Reykjavíkur.
Ekki liggur fyrir hver líðan árásarþola er en staðfest er að hníf var beitt í árásinni. Hann var fluttur af vettvangi á bráðamóttöku Landspítalans til athugunar og aðhlynningar.
Málið er komið inn á borð miðlægrar rannsóknardeildar en það staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn í samtali við blaðamann.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo í gærkvöldi eða nótt í tengslum við alvarlega líkamsárás þar sem eggvopni var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðmóttöku en árásarmennirnir vistaðir í fangageymslum.