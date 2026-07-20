Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 13:01 Sveindís Jane Jónsdóttir fyrir einn leik Angel City en hér er hún að hughreysta ungan boltastrák. Getty/Karen Hickey Íslenska landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir var þakklát liðsfélaga sínum eftir að hún færði henni mark á silfurfati. Sveindís Jane var áfram á skotskónum í bandarísku NWSL-deildinni um helgina þegar hún skoraði í 2-0 sigri Angel City á Chicago Stars. Þetta var fimmta deildarmark Sveindísar í tíu leikjum á þessu tímabili og þar af annað markið hennar í síðustu þremur leikjum. Keflvíkingurinn vildi þó ekki eigna sér mikið af markinu sínu í viðtali eftir leik. View this post on Instagram A post shared by Angel City FC (@weareangelcity) Sveindís skoraði þarna auðveldlega í tómt markið eftir frábæran undirbúning sambísku knattspyrnukonunnar Priscu Chilufya. „Þetta mark var hundrað prósent markið hennar Priscu. Hún stóð sig svo vel. Auðvitað, með rangstöðumarkið þar á undan, að ná þeirri sendingu var bara frábært. Þetta var fullkominn leikur fyrir hana til að koma inn á og hún stóð sig svo vel að spila boltanum á mig þarna. Ég er bara ofboðslega glöð að hún hafi gert það,“ sagði Sveindís Jane eftir leikinn. Auk þess að skora fimm mörk hefur Sveindís gefið tvær stoðsendingar og er því búin að koma með beinum hætti að sjö mörkum liðsins þrátt fyrir að missa út stóran hluta af tímabilinu vegna meiðsla. Markið hennar um helgina má sjá hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by Angel City FC (@weareangelcity) Bandaríski fótboltinn Mest lesið Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf Fleiri fréttir Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Sjá meira