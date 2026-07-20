Fótbolti

Svein­dís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir fyrir einn leik Angel City en hér er hún að hughreysta ungan boltastrák.
Sveindís Jane Jónsdóttir fyrir einn leik Angel City en hér er hún að hughreysta ungan boltastrák. Getty/Karen Hickey

Íslenska landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir var þakklát liðsfélaga sínum eftir að hún færði henni mark á silfurfati.

Sveindís Jane var áfram á skotskónum í bandarísku NWSL-deildinni um helgina þegar hún skoraði í 2-0 sigri Angel City á Chicago Stars.

Þetta var fimmta deildarmark Sveindísar í tíu leikjum á þessu tímabili og þar af annað markið hennar í síðustu þremur leikjum. Keflvíkingurinn vildi þó ekki eigna sér mikið af markinu sínu í viðtali eftir leik.

Sveindís skoraði þarna auðveldlega í tómt markið eftir frábæran undirbúning sambísku knattspyrnukonunnar Priscu Chilufya.

„Þetta mark var hundrað prósent markið hennar Priscu. Hún stóð sig svo vel. Auðvitað, með rangstöðumarkið þar á undan, að ná þeirri sendingu var bara frábært. Þetta var fullkominn leikur fyrir hana til að koma inn á og hún stóð sig svo vel að spila boltanum á mig þarna. Ég er bara ofboðslega glöð að hún hafi gert það,“ sagði Sveindís Jane eftir leikinn.

Auk þess að skora fimm mörk hefur Sveindís gefið tvær stoðsendingar og er því búin að koma með beinum hætti að sjö mörkum liðsins þrátt fyrir að missa út stóran hluta af tímabilinu vegna meiðsla.

Markið hennar um helgina má sjá hér fyrir neðan.

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