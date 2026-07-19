Fjögur hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júlí 2026 11:56 Ríflega fjögur hundruð manns hafa misstu heimili sín í brunanum. Aðsend Lögregla í norsku borginni Drammen telur nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunanum sem varð ríflega hundrað heimilum á svæðinu að bráð á dögunum. Rannsókn stendur þó enn yfir og eru eldsupptök ókunn. Eldur geisaði stjórnlaust í meira en sólarhring frá því um hádegibilið á föstudaginn í útjarðri norsku borgarinnar Drammen. Norska ríkisútvarpið hafði í morgun eftir aðgerðarstjóra að svalt veður og væta hafi komið sér vel við slökkvistarfið en slökkvilið hefur nú stjórn á stöðunni þó að glæður logi enn víða. Enginn er grunaður um íkveikju af ásetningi sem stendur og þykir líklegast að upptök eldsins hafi verið slys, er fram kemur í umfjöllun norska ríkisútvarpsins. Talað er um að svokölluð sjálfsíkveikja gæti líka hafa orsakað brunann en þá hitnar efni nógu mikið til að það kvikni sjálfkrafa í því án utanaðkomandi íkveikjuvalds. Enginn hlotið skaða af Íbúum var gert að yfirgefa svæðið eftir að eldurinn braust út og fleiri en hundrað heimili eru brunnin til grunna. Engan hefur sakað samkvæmt norskum fjölmiðlum og jafnframt hafa engar tilkynningar borist um íbúa sem er saknað. Þó þurftu margir að yfirgefa heimili sín með litlum sem engum fyrirvara þegar eldurinn braust út um hádegisbil á föstudag. Margir höfðu því ekki um annað að velja en að skilja gæludýr sín eftir en staðfest er að nokkur hafi týnst eða drepist í brunanum. Borgarstjóri Drammen hefur opinberlega talað um stórbrunann sem hamfarir en ríflega fjögur hundruð manns dvöldu í nótt á rýmingarmiðstöð eða hjá vinum og ættingjum. Noregur Tengdar fréttir Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Aðgerðastjóri lögreglu í Drammen segir fréttir af því að viðbragðsaðilar hafi náð tökum á eldinum sem logar í Krokstadelva séu ýktar. 18. júlí 2026 10:39 Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Fjöldi íbúða og heimila sem tapast hafa í stórbruna í Drammen í Noregi er kominn yfir hundrað. Arnar Jakobsson, sem búsettur hefur verið í Noregi síðastliðin tuttugu og sex ár, segist hafa mætt lögreglu- og slökkviliðsbíl um klukkan 15:35 síðdegis að staðartíma. „Þá leit ég upp í brekku og sá alelda hús,“ segir Arnar. 17. júlí 2026 21:48 Mest lesið Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Erlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Erlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Erlent Fleiri fréttir Fjögur hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Sjá meira