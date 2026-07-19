Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. júlí 2026 09:12 Sveindís Jane þakkaði liðsfélaga sínum Prisca Chilufya kærlega fyrir sendinguna. angel city fc Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði annað mark Angel City FC í 0-2 útisigri gegn Chicago Stars FC. Englarnir hafa nú unnið þrjá leiki í röð og eru komnir upp í 7. sæti deildarinnar. Sveindís Jane er komin með tvö mörk í þremur leikjum eftir meiðsli. Sveindís missti af síðustu fjórum leikjunum fyrir sumarfrí deildarinnar í júní en er mætt aftur af krafti með liði Angel City. Hún spilaði sem framherji í Chicago í nótt og skoraði alvöru framherjamark í uppbótartíma. Staðan var 0-1 fyrir Angel City eftir mark Maiara Niehues úr vítaspyrnu, sem var hennar fimmta mark í síðustu fimm leikjum. Varamaðurinn Prisca Chilufya sótti svo hratt upp hægri kantinn í uppbótartíma, þegar Chicago freistaði þess að jafna leikinn, og lagði upp færi sem Sveindís átti auðvelt með að klára. „Þetta mark var 100% Prisca að þarkka. Hún gerði svo vel. Augljóslega var svekkjandi að sjá rangstöðumark dæmt af rétt fyrir þetta, þannig að það var frábært að sjá þessa sendingu. Þetta var fullkominn leikur fyrir hana að koma inn í, og hún gerði mjög vel með þessa sendingu. Ég er bara rosalega glöð að hún gerði það,“ sagði Sveindís að leik loknum. Mark Sveindísar Jane og Maiara Niehues má sjá hér fyrir neðan. View this post on Instagram View this post on Instagram View this post on Instagram View this post on Instagram Bandaríski fótboltinn Mest lesið Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Fótbolti McIlroy pirraður á athyglissjúkum DeChambeau Golf „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Íslenski boltinn Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Annar þrjú núll sigur hjá strákunum hans Freys Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Sjá meira