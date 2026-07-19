Fótbolti

Svein­dís skoraði í þriðja sigur­leiknum í röð

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sveindís Jane þakkaði liðsfélaga sínum Prisca Chilufya kærlega fyrir sendinguna. 
Sveindís Jane þakkaði liðsfélaga sínum Prisca Chilufya kærlega fyrir sendinguna.  angel city fc

Sveindís Jane Jónsdóttir skoraði annað mark Angel City FC í 0-2 útisigri gegn Chicago Stars FC. Englarnir hafa nú unnið þrjá leiki í röð og eru komnir upp í 7. sæti deildarinnar. Sveindís Jane er komin með tvö mörk í þremur leikjum eftir meiðsli.

Sveindís missti af síðustu fjórum leikjunum fyrir sumarfrí deildarinnar í júní en er mætt aftur af krafti með liði Angel City. Hún spilaði sem framherji í Chicago í nótt og skoraði alvöru framherjamark í uppbótartíma.

Staðan var 0-1 fyrir Angel City eftir mark Maiara Niehues úr vítaspyrnu, sem var hennar fimmta mark í síðustu fimm leikjum.

Varamaðurinn Prisca Chilufya sótti svo hratt upp hægri kantinn í uppbótartíma, þegar Chicago freistaði þess að jafna leikinn, og lagði upp færi sem Sveindís átti auðvelt með að klára.

„Þetta mark var 100% Prisca að þarkka. Hún gerði svo vel. Augljóslega var svekkjandi að sjá rangstöðumark dæmt af rétt fyrir þetta, þannig að það var frábært að sjá þessa sendingu. Þetta var fullkominn leikur fyrir hana að koma inn í, og hún gerði mjög vel með þessa sendingu. Ég er bara rosalega glöð að hún gerði það,“ sagði Sveindís að leik loknum.

Mark Sveindísar Jane og Maiara Niehues má sjá hér fyrir neðan.

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