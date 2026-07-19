Fótbolti

Búið spil fyrir Messi og fé­laga? Drake veðjaði á argentínskan sigur

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Drake hefur trú á argentínskum sigri í úrslitaleik HM í kvöld.
Drake hefur trú á argentínskum sigri í úrslitaleik HM í kvöld. getty/Simone Joyner

Kanadíski tónlistarmaðurinn Drake hefur lagt háa fjárhæð undir að Argentína vinni úrslitaleik HM í kvöld. Það hefur venjulega ekki boðað gott fyrir íþróttamenn og -lið ef Drake veðjar á þau.

Drake lagði 1,5 milljón Bandaríkjadollara undir að Argentína myndi sigra Spán í úrslitaleik HM á MetLife-leikvanginum í New Jersey í kvöld.

Liðum eða íþróttafólki sem Drake veðjar á hefur alla jafna ekki gengið vel og í því samhengi er oft talað um Drake-bölvunina.

Rapparinn vinsæli lagði til dæmis eina milljón Bandaríkjadala undir á að Conor McGregor myndi sigra Max Holloway í endurkomubardaga sínum á dögunum. Það fór ekki svo en McGregor meiddist eftir 69 sekúndur.

Drake veðjaði reyndar á argentínskan sigur gegn Frakklandi í úrslitaleik HM í fótbolta 2022. Hann tapaði hins vegar háum fjárhæðum þar sem úrslit leiksins réðust í vítaspyrnukeppni.

Jafnvel þótt Spánn vinni í kvöld þarf Drake ekki að hafa áhyggjur af fjárhagnum enda einn vinsælasti tónlistarmaður heims og veit varla aura sinna tal. En ef Argentína vinnur í venjulegum leiktíma fær Drake um 5,2 milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut.

Lionel Messi og félagar kunna Drake þó eflaust litlar þakkir fyrir að veðja á sigur Argentínu í kvöld miðað við sögu hans í tengslum við íþróttaveðmál.

Argentína varð heimsmeistari í Katar fyrir fjórum árum og getur endurtekið leikinn í kvöld. Ekkert lið hefur varið heimsmeistaratitilinn síðan Brasilía gerði það 1962.

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