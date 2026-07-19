Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 08:01 Drake hefur trú á argentínskum sigri í úrslitaleik HM í kvöld. getty/Simone Joyner Kanadíski tónlistarmaðurinn Drake hefur lagt háa fjárhæð undir að Argentína vinni úrslitaleik HM í kvöld. Það hefur venjulega ekki boðað gott fyrir íþróttamenn og -lið ef Drake veðjar á þau. Drake lagði 1,5 milljón Bandaríkjadollara undir að Argentína myndi sigra Spán í úrslitaleik HM á MetLife-leikvanginum í New Jersey í kvöld. Liðum eða íþróttafólki sem Drake veðjar á hefur alla jafna ekki gengið vel og í því samhengi er oft talað um Drake-bölvunina. Rapparinn vinsæli lagði til dæmis eina milljón Bandaríkjadala undir á að Conor McGregor myndi sigra Max Holloway í endurkomubardaga sínum á dögunum. Það fór ekki svo en McGregor meiddist eftir 69 sekúndur. Drake veðjaði reyndar á argentínskan sigur gegn Frakklandi í úrslitaleik HM í fótbolta 2022. Hann tapaði hins vegar háum fjárhæðum þar sem úrslit leiksins réðust í vítaspyrnukeppni. Jafnvel þótt Spánn vinni í kvöld þarf Drake ekki að hafa áhyggjur af fjárhagnum enda einn vinsælasti tónlistarmaður heims og veit varla aura sinna tal. En ef Argentína vinnur í venjulegum leiktíma fær Drake um 5,2 milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut. Lionel Messi og félagar kunna Drake þó eflaust litlar þakkir fyrir að veðja á sigur Argentínu í kvöld miðað við sögu hans í tengslum við íþróttaveðmál. Argentína varð heimsmeistari í Katar fyrir fjórum árum og getur endurtekið leikinn í kvöld. Ekkert lið hefur varið heimsmeistaratitilinn síðan Brasilía gerði það 1962. HM 2026 í fótbolta Fjárhættuspil Mest lesið Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Fótbolti „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti McIlroy pirraður á athyglissjúkum DeChambeau Golf Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Íslenski boltinn Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Íslenski boltinn Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Bætti heimsmet í míluhlaupi sem hafði staðið í 27 ár Sport Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Annar þrjú núll sigur hjá strákunum hans Freys Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Sjá meira