Fótbolti

Siggi Raggi græddi á lygi­legri at­burðarás

Sindri Sverrisson skrifar
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.
Sigurður Ragnar er þjálfari NSÍ.

Vítaspyrna var dæmd þegar varnarmaður tók boltann upp með höndum, handviss um að búið væri að dæma markspyrnu, í leik í Sambandsdeild Evrópu í gær.

Það var færeyska liðið NSÍ Runavík, undir stjórn Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar, sem hagnaðist á þessu lygilega atviki því úr vítinu kom sigurmark liðsins gegn Hamrun Spartans, í uppbótartíma á Möltu.

Atburðarásina má sjá hér að neðan.

Leikmenn Hamrun Spartans töldu, kannski skiljanlega, að boltinn hefði farið aftur fyrir endamörk áður en Tobias Hestad, leikmaður NSÍ, náði að sparka honum fyrir markið. Þar var enginn samherja hans og því ekki hætta á ferð en úr því að leikmenn Hamrun töldu að þeir ættu markspyrnu þá tók fyrirliði liðsins, Emerson Marcelina, boltann upp með höndum og stillti honum upp fyrir markspyrnu sem hann tók svo. Þá dæmdi Jeremy Muller, dómari frá Lúxemborg, hins vegar umsvifalaust víti.

Peter Knudsen skoraði úr vítinu og tryggði NSÍ 2-1 útisigur gegn Maltverjunum, og samtals 3-2 sigur í einvíginu.

Þegar lokaflautið gall hópuðust leikmenn Hamrun að dómaranum og stuðningsmenn liðsins létu hann einnig heyra það, áður en lögregla fylgdi dómarateyminu af vellinum.

NSÍ er nú komið áfram í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar og mætir þar Koper frá Slóveníu í næstu viku.

Sambandsdeild Evrópu

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