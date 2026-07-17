Vítaspyrna var dæmd þegar varnarmaður tók boltann upp með höndum, handviss um að búið væri að dæma markspyrnu, í leik í Sambandsdeild Evrópu í gær.
Það var færeyska liðið NSÍ Runavík, undir stjórn Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar, sem hagnaðist á þessu lygilega atviki því úr vítinu kom sigurmark liðsins gegn Hamrun Spartans, í uppbótartíma á Möltu.
Atburðarásina má sjá hér að neðan.
Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.Referee awarded a 91st-minute penalty.Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm— Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026
Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.Referee awarded a 91st-minute penalty.Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm
Leikmenn Hamrun Spartans töldu, kannski skiljanlega, að boltinn hefði farið aftur fyrir endamörk áður en Tobias Hestad, leikmaður NSÍ, náði að sparka honum fyrir markið. Þar var enginn samherja hans og því ekki hætta á ferð en úr því að leikmenn Hamrun töldu að þeir ættu markspyrnu þá tók fyrirliði liðsins, Emerson Marcelina, boltann upp með höndum og stillti honum upp fyrir markspyrnu sem hann tók svo. Þá dæmdi Jeremy Muller, dómari frá Lúxemborg, hins vegar umsvifalaust víti.
Peter Knudsen skoraði úr vítinu og tryggði NSÍ 2-1 útisigur gegn Maltverjunum, og samtals 3-2 sigur í einvíginu.
Þegar lokaflautið gall hópuðust leikmenn Hamrun að dómaranum og stuðningsmenn liðsins létu hann einnig heyra það, áður en lögregla fylgdi dómarateyminu af vellinum.
NSÍ er nú komið áfram í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar og mætir þar Koper frá Slóveníu í næstu viku.