Fótboltadómarinn Slavko Vincic var gráti nær af hamingju og stolti þegar hann fékk að vita að hann yrði fyrsti Slóveninn til þess að dæma úrslitaleik á HM. Hann býr yfir mikilli reynslu og dæmdi meðal annars síðasta tapleik Argentínu á HM.
Á myndbandinu hér að neðan má sjá þegar Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA, tilkynnti á fjölmennum dómarafundi að Vincic hefði orðið fyrir valinu til að dæma úrslitaleik Spánar og Argentínu á sunnudaginn.
Vincic var nálægt því að bresta í grát enda draumur þessa 46 ára gamla dómara að rætast.
Vincic þekkir það afar vel að dæma stórleiki og dæmdi til að mynda úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu fyrir tveimur árum, á milli Real Madrid og Dortmund, og úrslitaleik Evrópudeildarinnar árið 2022 á milli Frankfurt og Rangers.
Leikurinn á MetLife-leikvanginum í New Jersey verður fjórði leikurinn sem Vincic dæmir á yfirstandandi HM. Áður hafði hann dæmt tvo leiki í riðlakeppninni á HM 2022.
Vincic lyfti rauða spjaldinu í síðasta leik sem hann dæmdi, í sigri Mexíkó og Ekvador, og var það í fyrsta sinn sem hann rak mann af velli á stórmóti, í alls sex leikjum á HM og fimm á EM. Hann fór þá eftir nýju reglunni um að menn hylji ekki munninn til að leyna fúkyrðum í garð mótherja, og rak Piero Hincapié af velli fyrir að halda fyrir munninn og segja eitthvað við Santi Giménez, leikmann Mexíkó.
Vincic var einnig dómari síðast þegar Argentína tapaði leik á HM en það var 2-1 tap heimsmeistaranna gegn Sádi-Arabíu á HM 2022.
Hann er afar virtur en hefur einnig fengið sinn skerf af gagnrýni, til að mynda fyrir að gefa Eduardo Camavinga sitt seinna gula spjald og þar með rautt fyrir að tefja, í ævintýralegu einvígi Real Madrid og Bayern München í Meistaradeild Evrópu í vor. Sumir sérfræðingar töldu Vincic þar hafa farið einum of mikið eftir laganna bókstaf, í stað þess að leyfa Camavinga að sleppa.
Úrslitaleikur Argentínu og Spánar er á sunnudagskvöld klukkan 19 að íslenskum tíma.