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Saka með þrennu í ó­trú­legum bronsleik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bukayo Saka skoraði þrennu í bronsleiknum.
Bukayo Saka skoraði þrennu í bronsleiknum. getty/Eddie Keogh

Bukayo Saka skoraði þrennu þegar England sigraði Frakkland, 4-6, í leiknum um 3. sætið á HM í fótbolta í Miami í kvöld. Þetta er í fyrsta sinn sem Englendingar vinna til bronsverðlauna á HM og um er að ræða besta árangur enska liðsins síðan það varð heimsmeistari 1966.

Mikill kraftur var í Englendingum í upphafi leiks á meðan Frakkar höfðu greinilega takmarkaðan áhuga á að spila leikinn.

Declan Rice kom Englandi yfir með góðu langskoti strax á 3. mínútu. Á 18. mínútu tók Rice hornspyrnu og sendi boltann á kollinn á Ezri Konsa sem stýrði honum í fjærhornið.

Á 37. mínútu skoraði Saka sitt fyrsta mark eftir að Marcus Rashford slapp í gegn og lagði boltann á hann. Saka skoraði svo öðru sinni á lokamínútu fyrri hálfleiks eftir sendingu frá samherja sínum í Arsenal, Eberechi Eze.

Didier Deschamps, sem stýrði franska liðinu í síðasta sinn í kvöld, gerði fjórfalda skiptingu í hálfleik og allt annað var að sjá til Frakka í seinni hálfleik.

Á 48. mínútu minnkaði Kylian Mbappé muninn í 1-4 eftir sendingu frá Michael Olise. Sex mínútum síðar skoraði einn varamannanna, Bradley Barcola, og staðan orðin 2-4.

Mbappé var aftur á ferðinni á 66. mínútu þegar hann batt endahnútinn á frábæra franska sókn. Aftur átti Olise stoðsendinguna á Mbappé sem skoraði sitt tíunda mark á mótinu í ár. Þetta var jafnframt 22. mark hans á HM sem gerir hann að markahæsta leikmanni í sögu mótsins.

Þegar þrjár mínútur voru til leiksloka skoraði Saka þriðja mark sitt og fimmta mark Englands úr vítaspyrnu. Hún var dæmd á Malo Gusto fyrir brot á Djed Spence.

Ekki var allt búið enn því á sjöttu mínútu uppbótartíma minnkaði Ousmane Dembélé muninn í 4-5 með góðu vinstri fótar skoti.

Tveimur mínútum síðar kom tíunda og síðasta mark leiksins. Það gerði Jude Bellingham eftir mikinn einleik og gulltryggði sigur Englands.

Heimsmeistaramótinu 2026 lýkur á morgun þegar Argentína og Spánn mætast í úrslitaleik í New Jersey.

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