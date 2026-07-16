Innlent

For­maður Bruna­varna Ár­nes­sýslu: Málið litið mjög al­var­legum augum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnar Brunavarna Árnessýslu, og Pétur Pétursson, fyrrverandi slökkviliðsstjóri.
Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnar Brunavarna Árnessýslu, og Pétur Pétursson, fyrrverandi slökkviliðsstjóri.

„Umfangið liggur ekki fyrir en stjórn Brunavarna Árnessýslu og stjórnir sveitarfélaganna átta líta málið mjög alvarlegum augum.“ Þetta segir Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnar Brunavarna Árnessýlu um mál Péturs Péturssonar, fyrrverandi slökkviliðsstjóra. 

Greint hefur verið frá því að stjórnin hafi gert samkomulag við Pétur um uppsögn og lok ráðningarsambands eftir að ábendingar bárust er vörðuðu fjárreiður félagsins.

Málið er komið á borð lögreglu.

Sveinn vildi ekki tjá sig um það hvers eðlis meint brot væru. Hvorki hann né aðrir heimildarmenn sem fréttastofa ræddi við vildu svara því beint út hvort um fjárdrátt væri að ræða. 

Tveir bentu hins vegar á að það segði sína sögu að málið væri komið til lögreglu.

Allir voru sammála um að málið hefði komið á óvart, þar sem Pétur væri ekki þekktur fyrir annað en að vera traustur slökkviliðsstjóri og ötull talsmaður brunavarna.

Slökkvilið Árborg Lögreglumál

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