Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 16. júlí 2026 12:15 Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnar Brunavarna Árnessýslu, og Pétur Pétursson, fyrrverandi slökkviliðsstjóri. „Umfangið liggur ekki fyrir en stjórn Brunavarna Árnessýslu og stjórnir sveitarfélaganna átta líta málið mjög alvarlegum augum.“ Þetta segir Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnar Brunavarna Árnessýlu um mál Péturs Péturssonar, fyrrverandi slökkviliðsstjóra. Greint hefur verið frá því að stjórnin hafi gert samkomulag við Pétur um uppsögn og lok ráðningarsambands eftir að ábendingar bárust er vörðuðu fjárreiður félagsins. Málið er komið á borð lögreglu. Sveinn vildi ekki tjá sig um það hvers eðlis meint brot væru. Hvorki hann né aðrir heimildarmenn sem fréttastofa ræddi við vildu svara því beint út hvort um fjárdrátt væri að ræða. Tveir bentu hins vegar á að það segði sína sögu að málið væri komið til lögreglu. Allir voru sammála um að málið hefði komið á óvart, þar sem Pétur væri ekki þekktur fyrir annað en að vera traustur slökkviliðsstjóri og ötull talsmaður brunavarna. Slökkvilið Árborg Lögreglumál Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira