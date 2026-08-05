Fjallað verður um rannsókn lögreglu á andláti í Kópavogi í kvöldfréttum Sýnar. Einn er í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn málsins.
Þá greinir Agnar Már Másson frá því að lítið sem ekkert eftirlit sé með fjármögnun félagasamtaka sem heyja kosningabaráttu vegna atkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Ekkert þak er á fjárframlögum til samtakanna, bókhald þeirra er ekki birt opinberlega og þeim er heimilt að taka við nafnlausum styrkjum.
Inga Sæland, starfandi innviðaráðherra, hefur aukið aflaheimildir til strandveiða. Hún segist vongóð um að viðbótin dugi strandveiðimönnum til að ná 48 veiðidögum í sumar.
Einnig verður rætt við Ómar Ragnarsson, sem Náttúruverndarsamtök Austurlands og Landhelgisgæslan heiðruðu í dag með dagsferð á Sauðárflugvöll á hálendi Austurlands. Ómar kom flugvellinum á kortið í náttúruverndarbaráttu sinni og segir brýnt að viðhalda flugbrautum á svæðinu og auka vitneskju um völlinn öryggisins vegna.
Fréttir Sýnar hefjast klukkan 18:30 á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis.