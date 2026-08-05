Innlent

Banderofólki brottvísað og hin­segin dagar hafnir

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um mál skipverjanna um borð í Bandero sem hafa hvorki komist lönd né strönd undanfarna daga. 

Nú hefur verið ákveðið að vísa þeim öllum úr landi og dæma í endurkomubann. Óljóst er þó enn hvernig staðið verður að framkvæmdinni. 

Einnig segjum frá einni mannskæðustu árás þessa árs á Kænugarð sem gerð var í nótt. 

Við ræðum svo við Finnbjörn Hermannsson forseta ASÍ um efnahagástandið nú þegar styttist í næstu vaxtaákvörðun. 

Að endingu fjöllum við um Hinsegin daga sem eru formlega hafnir en ná hámarki um komandi helgi. 

Í sportinu er það svo Besta deildin og leikirnir í kvöld. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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