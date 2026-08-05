Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um mál skipverjanna um borð í Bandero sem hafa hvorki komist lönd né strönd undanfarna daga.
Nú hefur verið ákveðið að vísa þeim öllum úr landi og dæma í endurkomubann. Óljóst er þó enn hvernig staðið verður að framkvæmdinni.
Einnig segjum frá einni mannskæðustu árás þessa árs á Kænugarð sem gerð var í nótt.
Við ræðum svo við Finnbjörn Hermannsson forseta ASÍ um efnahagástandið nú þegar styttist í næstu vaxtaákvörðun.
Að endingu fjöllum við um Hinsegin daga sem eru formlega hafnir en ná hámarki um komandi helgi.
Í sportinu er það svo Besta deildin og leikirnir í kvöld.