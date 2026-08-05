Húsráðandi á Seltjarnarnesi lenti illa í dósaþjófi sem ráfaði um garð sinn. Eftir að hafa tilkynnt konuna, sem vígbúin var dósum og öðru slíku, til lögreglu hélt húsráðandi út í garðinn og reyndi að ræða við konuna. Hún brást þá hin versta við og hótaði að bíta hann.
Lögreglu tókst ekki að ljúka málinu á staðnum þar sem dósaþjófurinn neitaði að gefa upp deili á sér. Hún var því handtekin og færð í fangageymslu.
Þá var lögregla kölluð til vegna aðila sem voru til óskunda á hóteli í miðbæ Reykjavíkur. Höfðu þeir komið sér fyrir á stigagangi hótelsins og voru til leiðinda. Var þeim vísað af staðnum af lögreglu og var málinu þar með lokið.
Vinnuslys varð í Laugardal þar sem maður slasaðist á fæti og var lögregla kölluð til, að því er kemur fram í dagbók lögreglu. Má því leiða líkur að því að um alvarlegt slys hafi verið að ræða.
Í póstnúmeri 108, sem inniheldur meðal annars Háaleiti og Suðurlandsbraut, ógnaði maður starfsfólki fyrirtækis og þurfti að kalla til lögreglu til að fjarlægja hann. Þá þurfti lögregla einnig að sinna útkalli í hverfi 103, sem inniheldur meðal annars Kringluna, vegna þjófnaðar úr verslun. Við eftirgrennslan lögreglu fundust fíkniefni á meintum þjófi.
Annars staðar á höfuðborgarsvæðinu sinnti lögregla að miklu leyti umferðarlagabrotum. Í Kópavogi var ökumaður stoppaður á 93 kílómetrum á klukkustund þar sem hámarkshraði var fimmtíu og í Hafnarfirði var ökumaður án ökuréttinda stoppaður. Var það í fjórða skiptið sem sá hinn sami er stöðvaður.