Gæsluvarðhald hefur verið framlangt í tveimur stórfelldum fíkniefnamálum sem lögreglan hefur nú til rannsóknar. Tíu verða áfram í haldi, til 1. september næstkomandi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.
Annars vegar er um að ræða svokallað Straumsvíkurmál, þar sem sakborningarnir eru níu talsins. Þeir eru grunaðir um að flytja 108 kíló af kókaíni, sem er mesta magn sem lögreglan hér á landi hefur haldlagt í einni sendingu, með Koznitza, skipi sem siglir undir maltneskum fána og stóð í flutningum fyrir álverið í Straumsvík og var að koma frá Brasilíu. Efnin voru falin í sjókistu skipsins.
Sjá nánar: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu?
Flestir mannanna eru á fimmtugsaldri, en sá yngsti í hópnum er um þrítugt og sá elsti á sextugsaldri.
Hins vegar er einn grunaður um að flytja 56 kíló af amfetamíni til Íslands með skipinu Norrænu. Þau efni voru falin í húsbíl sem var um borð og var ökumaður hans, erlendur ríkisborgari á sextugsaldri, handtekinn á Norðurlandi. Í bílnum fundust einnig átta kíló af kókaíni, þrjú kíló af ketamíni, eitt kíló af kristal metamfetamíni og eitt kíló af bleiku kókaíni (sem er blanda af ketamíni og MDMA).