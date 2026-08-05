Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi Tómas Arnar Þorláksson skrifar 5. ágúst 2026 14:58 Bandero er í höfn í Sundahöfn. vísir/einar „Heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra vinnur nú að undirbúningi brottvísunar. Brottvísanir geta verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi og má búast við að framkvæmdin geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkurra vikna.“ Þetta segir í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra. Eins og áður hefur komið fram hefur öllum áhafnarmeðlimum Bandero verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en ríkislögreglustjóri vinnur að framkvæmd brottvísunar. Skipverjarnir sinna tilkynninarskyldu til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. „Áhafnarmeðlimir geta kært ákvörðunina til kærunefndar útlendingamála en kæra frestar ekki framkvæmd,“ segir í tilkynningunni. Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann er að lágmarki tvö ár og hefst gildistími þess við brottför. „Áhafnarmeðlimum hefur verið heimilað að yfirgefa skipið og eru á eigin vegum. Þeim er gert að sæta tilkynningarskyldu til lögreglu og halda sig innan höfuðborgarsvæðisins þar til þeim verður brottvísað.“ Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Barn í hoppukastala sem tókst á loft Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Fleiri fréttir Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Meirihluti telur vexti lækka en undanþágu í sjávarútvegi ólíklega Ný ESB-könnun, skipverjar Bandero og óþarfa hætta á Hverfisgötu Skipverjarnir mega allir fara frá borði Næturborun í sjó lokið og verktakar þakka íbúum þolinmæðina Minnst einn skipverji Bandero má fara frá borði „Við látum ekki fæla okkur aftur inn í skápinn“ „Við erum svolítið strand“ Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Slökktu eld í jepplingi á „örskotsstund“ Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólarhringa Sjá meira