Innlent

Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Bandero er í höfn í Sundahöfn.
Bandero er í höfn í Sundahöfn. vísir/einar

„Heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra vinnur nú að undirbúningi brottvísunar. Brottvísanir geta verið misflóknar eftir aðstæðum og ríkisfangi og má búast við að framkvæmdin geti tekið allt frá nokkrum dögum til nokkurra vikna.“

Þetta segir í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra. Eins og áður hefur komið fram hefur öllum áhafnarmeðlimum Bandero verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. 

Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en ríkislögreglustjóri vinnur að framkvæmd brottvísunar. Skipverjarnir sinna tilkynninarskyldu til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

„Áhafnarmeðlimir geta kært ákvörðunina til kærunefndar útlendingamála en kæra frestar ekki framkvæmd,“ segir í tilkynningunni.

Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann er að lágmarki tvö ár og hefst gildistími þess við brottför.

„Áhafnarmeðlimum hefur verið heimilað að yfirgefa skipið og eru á eigin vegum. Þeim er gert að sæta tilkynningarskyldu til lögreglu og halda sig innan höfuðborgarsvæðisins þar til þeim verður brottvísað.“

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