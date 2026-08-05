„Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Agnar Már Másson skrifar 5. ágúst 2026 13:49 Finnbjörn Hermannsson er forseti ASÍ. Vísir/Arnar Hagfræðingar Landsbankans spá því að stýrivextir hækki í ágúst en að verðbólga standi í stað í mánuðinum. Forseti ASÍ segir að stýrivaxtahækkun muni gera verkalýðshreyfingunni erfiðara fyrir að finna lausn við því ef forsendur kjarasamningar bresta. Greiningardeild Landsbankans spáir því að Seðlabankinn hækki vexti eftir tvær vikur, enda sé verðbólga vel yfir 2,5 prósenta verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Verðbólga jókst um 0,1 prósentustig í júlí og er talið líklegt að hún standi í stað í 5,3 prósentum í ágúst,. Það bendir flest til þess að forsendur kjarasamninga bresti í september þar sem verðbólga verður að öllum líkindum yfir 4,7 prósenta viðmiði samninganna í næsta mánuði. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir lítið hafa gerst síðasta mánuðinn í þríhliða samstarfi sem hefur staðið yfir milli ríkis, verkalýðsforystu og atvinnurekenda í von um að leita leiða til að bregðast við hugsanlegum bresti kjarasamninganna. „Það hefur lítið gerst núna í heilan mánuð í þessu þríhliða samstarfi annað en að undirhópar hafa verið að störfum og við munum væntanlega í næstu viku taka stöðuna á því hvar það liggur,“ segir Finnbjörn hjá ASÍ. Hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu, hærri flugfargjöld, hækkanir á skrásetningargjöldum Háskóla Íslands og hækkun á komugjöldum í heilsugæslu eru meðal þátta sem hafa mest áhrif til að viðhalda hárri verðbólgu, samkvæmt greiningu Landsbankans. Á sama tíma sýni hagkerfið merki kólnunar, en atvinnuleysi mældist 4 prósent í júní og er 0,6 prósentustigum hærra en fyrir ári síðan, að sögn greiningardeildarinnar. Íbúðaverð stóð nánast í stað á milli mánaða í júlí og hefur raunverð íbúða nú lækkað á milli ára átta mánuði í röð. Þó að komur ferðamanna séu færri í ár en í fyrra telur greiningardeildin að þróunin geti snúist við þegar líður á sumarið, ekki síst vegna sólmyrkvans í næstu viku. Hinn 19. október tekur peningastefnunefnd næstu stýrivaxtaákvörðun. „Varðandi þessa ákvörðun Seðlabankans sem er fram undan þá myndi það hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti vegna þess að það er allt að koðna niður í samfélaginu: byggingarstarfsemi er að leggjast af, kaupmáttur er að minnka, þannig að þetta er allt í öfuga átt við það sem forsendur kjarasamninga voru á sínum tíma.“ Kjaramál Efnahagsmál Neytendur Seðlabankinn Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Barn í hoppukastala sem tókst á loft Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Fleiri fréttir Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Meirihluti telur vexti lækka en undanþágu í sjávarútvegi ólíklega Ný ESB-könnun, skipverjar Bandero og óþarfa hætta á Hverfisgötu Skipverjarnir mega allir fara frá borði Næturborun í sjó lokið og verktakar þakka íbúum þolinmæðina Minnst einn skipverji Bandero má fara frá borði „Við látum ekki fæla okkur aftur inn í skápinn“ „Við erum svolítið strand“ Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Slökktu eld í jepplingi á „örskotsstund“ Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólarhringa Sjá meira