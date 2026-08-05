Hinsegin dagar voru settir í Reykjavík í gær, formaður segir að það stefni í metþátttöku í Gleðigöngunni á laugardag. Það sé til marks um breiða samstöðu með hinsegin samfélaginu.
Regnbogafánar voru dregnir að húni við ráðhús Reykjavíkur í gær og síðan fór fram opnunarhóf með sirkusþema sem fór fram um kvöldið í Sjálfstæðissalnum á Parliament Hotel á Austurvelli. Helga Haraldsdóttir formaður Hinsegin daga segir hátíðina einstaklega glæsilega í ár.
„Það er gleðigangan sjálf á laugardaginn og útihátíðin þar eftir. En svo erum við á morgun með heljarinnar ráðstefnu niðri í Iðnó, ráðstefna og erindi frá klukkan níu um morguninn til fimm og öll velkomin þar. Svo er bara allskonar í gangi, á föstudaginn er regnbogakökukeppni ungmenna. Það er einn af mínum allra uppáhalds viðburðum. Þá keppa ungmennin í að skreyta og gera flottustu kökurnar.“
Þá muni fimmtíu hópar taka þátt í gleðigöngunni í ár. Helga segir að um metfjölda sé að ræða og mikla fjölgun milli ára en 38 hópar tóku þátt í fyrra.
„Við erum með alveg ofboðslega mikla ásókn frá hópum til að taka þátt í gleðigöngunni í ár og það er held ég bara til marks um hvað við sem samfélag erum góð í að sýna samstöðu með hvort öðru og yfirskrift hátíðarinnar er einmitt: Sameinumst undir regnboganum og það er pláss fyrir okkur öll þar undir.“
Það er mikil umræða um bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks og hinsegin samfélagsins. Heldurðu að þetta séu viðbrögð við því?
„Ég held þetta sé til marks um það hvernig við sem samfélag tökum á því þegar á móti blæs. Við stöndum keik og við stöndum stolt og við styðjum fólkið í kringum okkur. Og ég held að laugardagurinn og gleðigangan verði til marks um það.“