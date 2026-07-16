Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Agnar Már Másson skrifar 16. júlí 2026 11:48 Hrókeringar hafa orðið í úkraínska ráðherraliðinu. AP Þúsundir Úkraínumanna hafa í dag mótmælt í borgum víða í heimalandinu í kjölfar þess að Volodimír Selenskí Úkraínuforseti lét varnarmálaráðherrann Mykhailo Fedorov óvænt taka pokann sinn í gær. Fedorov hafði verið ráðherra í hálft ár og ekki liggur fyrir hvers vegna hann var látinn fara. Í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, komu þúsundir saman til þess að mótmæla brottrekstri Fedorovs og kröfðust þess að hann tæki aftur við starfinu, að sögn Kyiv Independent, en Selenskí hefur ekki útskýrt ákvörðunina sína. Miklar hrókeringar hafa orðið í ríkisstjórn Úkraínu undanfarna daga. Yulia Svyrydenko sagði nýlega af sér sem forsætisráðherra og Selenskí tilkynnti þá að breytingar yrðu í ráðherraliðinu. Úkraínumenn safnast saman í Kænugarði til að mótmæla brottrekstri Mykhaílo Fedorov, sem hefur gegnt starfi varnarmálaráðherra í sex mánuði.AP Serhíj Koretskjí, forstjóri orkufyrirtækis úkraínska ríkisins, tekur við sem forsætisráðherra eftir að Úkraínuþing samþykkti tillögu þess efnis í vikunni. Fedorov sagði í yfirlýsingu að hann væri stoltur af starfi sínu í varnarmálaráðuneytinu og það hafi verið heiður að leiða ríkisstjórnina „á einu erfiðasta tímabili í nútímasögu Úkraínu“. Hann sagði að boltinn væri hjá Selenskí. Frá mótmælum í dag.AP Innviðaráðherrann Ihor Klymenkó hefur verið tilnefndur sem næsti varnarmálaráðherra, að sögn Kyiv Independent. Miðillinn hefur eftir ónafngreindum þingmanni úr flokki Selenskís að Klymenko geti ekki gengið að því vísu að hann fái næg atkvæði á þinginu. Í yfirlýsingu sinni nefndi ráðherrann að varnarmálayfirvöldum hefði undir hans stjórn tekist að rjúfa tenginu Rússlands við netkerfi Starlink og tekist að koma í gegn „gríðarlega óvinsælum, en mikilvægum“ breytingum á hernum. Frá mótmælunum í Kænugarði.AP „Þetta snýst ekki einu sinni um Fedorov,“ heldur þingmaðurinn áfram, sem vill meina að Selenskí endurhugsi nú ákvörðun sína. „Gremja og þreyta hafa safnast upp hjá fólki og brottrekstur Fedorov gæti valdið frekari óreiðu í samfélaginu.“ Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu síðustu fjögur ár þar sem herlög hafa verið í gildi frá því að allsherjarinnrás Rússa hófst árið 2022. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira