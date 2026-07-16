Innlent

Þúsundir Úkraínu­manna mót­mæla hrókeringum Selenskís

Agnar Már Másson skrifar
Hrókeringar hafa orðið í úkraínska ráðherraliðinu.
Hrókeringar hafa orðið í úkraínska ráðherraliðinu. AP

Þúsundir Úkraínumanna hafa í dag mótmælt í borgum víða í heimalandinu í kjölfar þess að Volodimír Selenskí Úkraínuforseti lét varnarmálaráðherrann Mykhailo Fedorov óvænt taka pokann sinn í gær. Fedorov hafði verið ráðherra í hálft ár og ekki liggur fyrir hvers vegna hann var látinn fara.

Í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, komu þúsundir saman til þess að mótmæla brottrekstri Fedorovs og kröfðust þess að hann tæki aftur við starfinu, að sögn Kyiv Independent, en Selenskí hefur ekki útskýrt ákvörðunina sína.

Miklar hrókeringar hafa orðið í ríkisstjórn Úkraínu undanfarna daga. Yulia Svyrydenko sagði nýlega af sér sem forsætisráðherra og Selenskí tilkynnti þá að breytingar yrðu í ráðherraliðinu.

Úkraínumenn safnast saman í Kænugarði til að mótmæla brottrekstri Mykhaílo Fedorov, sem hefur gegnt starfi varnarmálaráðherra í sex mánuði.AP

Serhíj Koretskjí, forstjóri orkufyrirtækis úkraínska ríkisins, tekur við sem forsætisráðherra eftir að Úkraínuþing samþykkti tillögu þess efnis í vikunni.

Fedorov sagði í yfirlýsingu að hann væri stoltur af starfi sínu í varnarmálaráðuneytinu og það hafi verið heiður að leiða ríkisstjórnina „á einu erfiðasta tímabili í nútímasögu Úkraínu“. Hann sagði að boltinn væri hjá Selenskí.

Frá mótmælum í dag.AP

Innviðaráðherrann Ihor Klymenkó hefur verið tilnefndur sem næsti varnarmálaráðherra, að sögn Kyiv Independent. 

Miðillinn hefur eftir ónafngreindum þingmanni úr flokki Selenskís að Klymenko geti ekki gengið að því vísu að hann fái næg atkvæði á þinginu.

Í yfirlýsingu sinni nefndi ráðherrann að varnarmálayfirvöldum hefði undir hans stjórn tekist að rjúfa tenginu Rússlands við netkerfi Starlink og tekist að koma í gegn „gríðarlega óvinsælum, en mikilvægum“ breytingum á hernum.

Frá mótmælunum í Kænugarði.AP

„Þetta snýst ekki einu sinni um Fedorov,“ heldur þingmaðurinn áfram, sem vill meina að Selenskí endurhugsi nú ákvörðun sína. „Gremja og þreyta hafa safnast upp hjá fólki og brottrekstur Fedorov gæti valdið frekari óreiðu í samfélaginu.“

Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu síðustu fjögur ár þar sem herlög hafa verið í gildi frá því að allsherjarinnrás Rússa hófst árið 2022.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

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