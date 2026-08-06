Bændasamtök Íslands boða til blaðamannafundar þar sem kynnt verður skýrsla milliþinganefndar Bændasamtaka Íslands sem fjallar um áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað. Fundinn má sjá í beinni útsendingu á Vísi.
Í tilkynningu þess efnis segir að skýrslan sé afrakstur umfangsmikillar vinnu sem unnin hafi verið á undanförnum mánuðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í lok þessa mánaðar um hvort hefja eigi að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Á Búnaðarþingi í mars síðastliðnum hafi sjö manna milliþinganefnd verið skipuð og fengið það hlutverk að greina hvaða áhrif möguleg Evrópusambandsaðild og aðildarviðræður gætu haft á íslenskan landbúnað. Nefndin hafi nú lokið störfum með útgáfu umræddrar skýrslu.
Í störfum nefndarinnar hafi verið lögð áhersla á að efni skýrslunnar myndi byggjast á traustum og áreiðanlegum heimildum. Þannig hafi við vinnuna verið stuðst við fræðilegar rannsóknir, opinber gögn, viðeigandi réttarheimildir, dómafordæmi Evrópudómstólsins, reynslu og fordæmi aðildarríkja Evrópusambandsins sem og fyrri aðildarviðræður Íslands við sambandið. Þá hafi nefndin fundað bæði með innlendum og erlendum sérfræðingum, sem hafi ólíka sýn á viðfangsefnið.
Fundurinn hefst klukkan 10 og má sjá í spilaranum hér að neðan: