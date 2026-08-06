Innlent

Neitaði að gefa upp per­sónu­upp­lýsingar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan hafði töluverð afskipti af ökumönnum.
Lögreglan hafði töluverð afskipti af ökumönnum. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði töluverð afskipti af ökumönnum sem talið var að keyrðu um götur svæðisins undir áhrifum fíkniefna. Þá hafði hún afskipti af öðru fíkniefnalagabroti.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu.

Þar segir að í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, hafi lögreglan handtekið einn grunaðan um fíkniefnalagabrot. Sá neitaði að gefa upp persónuupplýsingar og var því vistaður í fangaklefa.

Einnig barst tilkynning um reiðhjólaslys þar sem einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Annað umferðarslys varð á varðsvæðinu þar sem annar ökumaðurinn var réttindalaus og grunaður um að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Ökumaðurinn var fluttur á lögreglustöð og gistir í fangaklefa. Engin slys urðu á fólki.

Annar var handtekinn á varðsvæði lögreglustöðvar 2, sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes, grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna og enn annar á svæði lögreglustöðvar 3, sem sér um Kópavog og Breiðholt. 

Þá voru tveir ökumenn stöðvaðir af lögreglumönnum lögreglustöðvar 4, sem sinnir útköllum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ, grunaðir um akstur undir áhrifum vímuefna. Annar þeirra reyndist sviptur ökuréttindum.

Lögreglumál

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