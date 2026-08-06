Neitaði að gefa upp persónuupplýsingar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. ágúst 2026 06:17 Lögreglan hafði töluverð afskipti af ökumönnum. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði töluverð afskipti af ökumönnum sem talið var að keyrðu um götur svæðisins undir áhrifum fíkniefna. Þá hafði hún afskipti af öðru fíkniefnalagabroti. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, hafi lögreglan handtekið einn grunaðan um fíkniefnalagabrot. Sá neitaði að gefa upp persónuupplýsingar og var því vistaður í fangaklefa. Einnig barst tilkynning um reiðhjólaslys þar sem einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Annað umferðarslys varð á varðsvæðinu þar sem annar ökumaðurinn var réttindalaus og grunaður um að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Ökumaðurinn var fluttur á lögreglustöð og gistir í fangaklefa. Engin slys urðu á fólki. Annar var handtekinn á varðsvæði lögreglustöðvar 2, sem sér um Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes, grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna og enn annar á svæði lögreglustöðvar 3, sem sér um Kópavog og Breiðholt. Þá voru tveir ökumenn stöðvaðir af lögreglumönnum lögreglustöðvar 4, sem sinnir útköllum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ, grunaðir um akstur undir áhrifum vímuefna. Annar þeirra reyndist sviptur ökuréttindum. Lögreglumál Mest lesið Tómar hillur í vopnabúrum Bandaríkjanna Erlent Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Innlent Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Innlent Hnífjafnt í nýrri könnun Innlent Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Innlent Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Innlent „Sá spyr sem ekki veit“ Innlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Innlent Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Fleiri fréttir Þjónusta Verifone og Rapyd lá niðri Hnífjafnt í nýrri könnun Kristrún situr fyrir svörum og opnað verður fyrir símann Ekki á dagskrá að opna bókhaldið Vilja hefja einn stærsta flugvöll landsins til vegs og virðingar Mennirnir séu íslenskir og tengist fjölskylduböndum Rannsókn á andláti, kosningastyrkir án eftirlits og Ómar heiðraður Dósaþjófur hótaði að bíta húsráðanda „Sá spyr sem ekki veit“ Tíu áfram í haldi grunaðir í tveimur stórfelldum málum Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki Einn í haldi vegna rannsóknar á mannsláti í Kópavogi Gæti tekið nokkrar vikur að vísa Bandero-liðum úr landi „Myndi hafa þveröfug áhrif ef seðlabankinn myndi hækka stýrivexti“ Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Sjá meira