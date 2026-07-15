Innlent

Varað við hvössum vind­strengjum við fjöll og á heiðum

Freyja Þórisdóttir skrifar
Í tilkynningunni kemur fram að hviður geti náð tuttugu og fimm metrum á sekúndu.
Í tilkynningunni kemur fram að hviður geti náð tuttugu og fimm metrum á sekúndu. vísir/vilhelm

Á morgun, fimmtudaginn 16. júlí, er búist við hvassviðri og þá sérstaklega hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum norðvestanlands en hviður geta náð allt að tuttugu og fimm metrum á sekúndu.

Þetta kemur fram í tilkynningu veðurfræðings en áætla má að mestu hviðurnar verði á Steingrímsfjarðarheiði, Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og fram undir miðnætti. Að sama skapi verði mjög hvasst í austanverðum Öræfum síðdegis og um kvöldið.

Ökumenn sem ætla að ferðast um með tengivagna, á húsbílum eða á hvers kyns ökutæki sem tekur á sig mikinn vind eru beðnir um að fylgjast vel með aðstæðum á vegum en hviður sem þessar eru sér í lagi varhugaverðar fyrir slík ökutæki.

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