FS, Félagsstofnun stúdenta, hefur sent skipulagsfulltrúa Kópavogsbæjar erindi um uppbyggingu 144 stúdentaíbúða á Kársnesi. Um er að ræða einstaklingsíbúðir sem að meðaltali verða tuttugu og níu fermetrar að stærð. Í samtali við Heiði Önnu Helgadóttur framkvæmdastjóra FS kemur fram að stöðug vöntun sé á stúdentaíbúðum.
Um er að ræða svokallaðan reit 4 á Kársnesi, staðsettan við brúna Öldu sem liggja mun yfir Fossvoginn. Samkvæmt skipulagi á að byggja upp íbúðarhúsnæði á reitnum sem miðar sérstaklega að hópum sem líklegir eru til að nýta sér gott aðgengi að almenningssamgöngum á svæðinu. Fyrir liggur að Alda mun ekki vera opin fyrir almennri bílaumferð heldur aðeins almenningssamgöngum, hjólreiðafólki og gangandi vegfarendum.
„Við vildum kanna hvort þetta væri raunhæft verkefni fyrir okkur að halda áfram með,“ segir Heiður, en skissur frá Andrúm arkitektum af því hvernig uppbyggingin gæti litið út fylgdu með fyrirspurninni.
„Við erum sífellt að leita að nýjum lóðum og þetta er mjög góð staðsetning. Þetta útvíkkar örlítið svæðið hjá okkur en nýjar lóðir hér á háskólasvæðinu eru af skornum skammti,“ segir Heiður og bætir við að aðgengi að háskólasvæðinu muni verða mjög gott með tilkomu brúarinnar.
Miðað er við að FS, sem þjónustar nemendur við Háskóla Íslands, geti veitt fimmtán prósentum nemenda skólans leiguhúsnæði. Í dag stendur það nærri tólf prósentum og rúmlega átta hundruð eru á biðlista.
Samkvæmt skipulagi munu stúdentaíbúðirnar ekki bæta við bílaumferð á Kársnesi. Reiturinn er sérstaklega hugsaður fyrir þau sem kjósa bíllausan lífsstíl og ekki er gert ráð fyrir að bílastæði fylgi íbúðunum.
„Okkar stefna hefur verið að stúdentagarðar séu staðsettir þannig að íbúar geti ferðast til og frá skólanum með sjálfbærum hætti,“ segir Heiður. Verkefnið samræmist á þann hátt vel gildum FS.
FS þarfnast um fjögur hundruð og fimmtíu nýrra íbúðaeininga til að ná upp í fimmtán prósentin sem stefnt er að. Tillagan myndi því ná að mæta um þriðjungi þeirrar þarfar ef af verður. Samkvæmt Heiði eru stúdíóíbúðir sem ætlaðar eru til einstaklingsbúsetu vinsælastar meðal háskólanema.
Erindi FS hefur verið vísað til verkefnastjóra á umhverfissviði Kópavogsbæjar til umsagnar.
Leigugrunnur íbúða og herbergja á Stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta mun hækka um 5,25 prósent frá og með 1. september næstkomandi.