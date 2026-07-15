Fótbolti

Enskur úr­slita­leikur gæti haft á­hrif á Opna breska

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sunnudagurinn 19. júlí er stór íþróttadagur. Þá fer úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta fram og úrslitin ráðast á Opna breska meistaramótinu í golfi.
Sunnudagurinn 19. júlí er stór íþróttadagur. Þá fer úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta fram og úrslitin ráðast á Opna breska meistaramótinu í golfi. vísir/getty

Ef enska fótboltalandsliðið kemst í úrslitaleik heimsmeistaramótsins gæti það haft áhrif á annan stóran íþróttaviðburð, Opna breska meistaramótið í golfi, sem fer fram sama dag.

Englendingar mæta Argentínumönnum í seinni undanúrslitaleiknum á HM í Atlanta í kvöld. Sigurliðið mætir Spánverjum í úrslitaleik í New Jersey á sunnudaginn. Sama dag lýkur keppni á Opna breska.

Mark Darbon, framkvæmdastjóri Opna breska, vill forðast að þessir tveir stóru íþróttaviðburðir skarist.

Úrslitaleikur HM hefst klukkan 20:00 að enskum tíma, um áttatíu mínútum eftir að keppni á Opna breska lýkur. Það gæti þó dregist ef úrslitin á Opna breska ráðast í þriggja holu bráðabana.

Eins og staðan er núna hefst keppni á Opna breska á sunnudaginn á settum tíma. Staðan verður tekin aftur eftir leik Englands og Argentínu í kvöld og svo gæti farið að keppni á Opna breska á sunnudaginn verði flýtt til að sem flestir geti fylgst með báðum viðburðum.

Með sigri á Argentínu í kvöld kemst England í úrslitaleik HM í fyrsta sinn í sextíu ár, eða síðan Englendingar urðu heimsmeistarar á heimavelli 1966.

Keppni á Opna breska hefst á morgun en leikið er á Royal Birkdale-golfvellinum. Bandaríkjamaðurinn Scottie Scheffler á titil að verja á mótinu.

Sýnt verður beint frá öllum fjórum keppnisdögum Opna breska á Sýn Sport. Bein útsending frá fyrsta hringnum hefst klukkan 05:30 í fyrramálið.

HM 2026 í fótbolta Opna breska

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