Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. júlí 2026 15:01 Sunnudagurinn 19. júlí er stór íþróttadagur. Þá fer úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta fram og úrslitin ráðast á Opna breska meistaramótinu í golfi. vísir/getty Ef enska fótboltalandsliðið kemst í úrslitaleik heimsmeistaramótsins gæti það haft áhrif á annan stóran íþróttaviðburð, Opna breska meistaramótið í golfi, sem fer fram sama dag. Englendingar mæta Argentínumönnum í seinni undanúrslitaleiknum á HM í Atlanta í kvöld. Sigurliðið mætir Spánverjum í úrslitaleik í New Jersey á sunnudaginn. Sama dag lýkur keppni á Opna breska. Mark Darbon, framkvæmdastjóri Opna breska, vill forðast að þessir tveir stóru íþróttaviðburðir skarist. Úrslitaleikur HM hefst klukkan 20:00 að enskum tíma, um áttatíu mínútum eftir að keppni á Opna breska lýkur. Það gæti þó dregist ef úrslitin á Opna breska ráðast í þriggja holu bráðabana. Eins og staðan er núna hefst keppni á Opna breska á sunnudaginn á settum tíma. Staðan verður tekin aftur eftir leik Englands og Argentínu í kvöld og svo gæti farið að keppni á Opna breska á sunnudaginn verði flýtt til að sem flestir geti fylgst með báðum viðburðum. Með sigri á Argentínu í kvöld kemst England í úrslitaleik HM í fyrsta sinn í sextíu ár, eða síðan Englendingar urðu heimsmeistarar á heimavelli 1966. Keppni á Opna breska hefst á morgun en leikið er á Royal Birkdale-golfvellinum. Bandaríkjamaðurinn Scottie Scheffler á titil að verja á mótinu. Sýnt verður beint frá öllum fjórum keppnisdögum Opna breska á Sýn Sport. Bein útsending frá fyrsta hringnum hefst klukkan 05:30 í fyrramálið. HM 2026 í fótbolta Opna breska Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Fleiri fréttir „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ „Minn stærsti draumur“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Sjá meira