Lögreglan á Norðurlandi eystra fékk í byrjun sumars heimild til að leita í stafrænu innihaldi síma manns sem grunaður er um að beita barnunga stjúpdóttur sína kynferðisbrotum.
Rannsókn umrædds máls hófst fyrr á þessu ári þegar barnavernd fékk nafnlausa ábendingu um málið. Í kjölfarið var stúlkan tekin af heimilinu og upplýsti hún lögreglu um málið.
Þetta kemur fram í úrskurði dómstólanna, héraðsdóms og Landsréttar, þar sem lögreglu var veitt umrædd heimild til að skoða farsíma mannsins. Í úrskurðinum hafa ýmsar upplýsingar verið afmáðar, líkt og hvenær meint brot eiga fyrst að hafa átt sér stað, og hversu gömul stúlkan var meðan þau eiga að hafa verið framin.
Þó er hægt að lesa úr lýsingum skjalsins að meint brot eigi að hafa verið framin um nokkurra ára skeið.
Stúlkan mun hafa tekið fram að þau hafi í einhver skipti haft samfarir. Í eitt skipti hafi hann gefið henni áfengi þannig að hún muni ekki eftir neinu frá einu kvöldi. Eftir það kvöld hafi hún vaknað í herbergi mannsins.
Öll brotin hafi verið framin þegar móðir stúlkunnar, og systkini hennar voru ekki heima.
Þá sagði stúlkan að stjúpfaðirinn hafi sýnt henni klámefni „affólki að stunda kynlíf, þar sem leikararnir þóttust vera með stjúptengsl“. Það hafi hann gert til að sannfæra hana um að slíkar athafnir, kynlíf milli fólks með stjúptengsl, væru í lagi þar sem ekki væru nein blóðtengsl.
Í úrskurðinum kemur fram að á heimili þeirra hafi verið eftirlitsmyndavélakerfi, þar sem stjúpfaðirinn var með stjórnandaaðgang. Þegar hann hafi framið brot sín hafi stúlkan slökkt á myndavélunum. Þá hafi móðirin verið með aðgang sem gerði henni kleift að fylgjast með myndavélunum.
Lögreglan mun hafa strax í byrjun rannsóknarinnar haldlagt tæki mannsins sem hún vildi skoða, bæði vegna lýsinga um klámið og myndavélakerfið. Hann hafi hins vegar strax verið mótfallinn því að veita lögreglu heimild til þess.
Héraðsdómur Norðurlands eystra féllst á beiðni lögreglunnar um að fá að skoða símann. Landsréttur staðfesti svo þann úrskurð.