Tvítugur maður var kærður fyrir líkamsárás í gærkvöldi en hann brást illa við þegar tveir ungir drengir gerðu dyraat heima hjá honum í Suðurbæ í Hafnarfirði. Maðurinn hafi „tekið í“ annan drengjanna en hann er ellefu ára.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um málið um ellefuleytið í gærkvöld en forráðamenn drengsins höfðu hringt í lögreglu þegar hann kom heim um kvöldið að sögn Skúla Jónssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Drengirnir, ellefu og þrettán ára, hafi verið tveir á ferð.
Íbúi hafi brugðist illa við hrekk drengjanna og hafi „tekið í“ annan þeirra. Maðurinn, sem er um tvítugt, hafi sparkað í drenginn og hann hafi dottið af hjóli sínu og „hruflast á mjöðm og kálfa.“
Drengurinn hafi ekki slasast alvarlega en málið sé í rannsókn og verði tilkynnt til barnaverndar. Lögregla viti hverjir málsaðilar séu en enginn sé í haldi lögreglu vegna málsins. Skúli segir atvik sem þessi mjög sjaldgæf.