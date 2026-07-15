Innlent

Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar.
Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar. Vísir/Vilhelm

Viðgerð á rafmótor Herjólfs er lokið og verður ferjan ónothæf í fjóra sólarhringa á meðan mótorinn er settur í. Baldur kemur í stað Herjólfs á meðan.

Herjólfi verður siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýi mótorinn verður settur í. Áætlað er að verkið taki allt að fjóra sólarhringa.

„Herjólfur kemur í áætlun eins fljótt og verða má og mun þá taka við átta ferða áætlun til og með 23. ágúst nk. Baldur fer heim í Breiðafjörð um leið og Herjólfur kemur aftur í áætlun,“ segir í tilkynningu Herjólfs á Facebook.

Tilkynning Herjólfs í heild sinni:

Nú er viðgerð á rafmótornum lokið í Hollandi og verður hann nú fluttur til landsins. Herjólfur mun sigla til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem mótorinn verður settur í og er áætlað að verkið taka allt að fjóra sólahringa. Á meðan mun Baldur sigla átta ferða áætlun milli lands og Eyja. Herjólfur kemur í áætlun eins og fljótt og verða má og mun þá taka við átta ferða áætlun til og með 23. ágúst nk. Baldur fer heim í Breiðafjörð um leið og Herjólfur kemur aftur í áætlun.

Viðgerðin á Herjólfi hefur dregist og greint hefur verið frá ítrekuðum töfum. Í júní tafðist verkið vegna seinkunar á afhendingu varahluta til verkstæðis í Hollandi. Á meðan siglir ferjan hægar og er aflminni.

Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæltu ákvörðun Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um að færa Baldur, sem alla jafna er siglt um Breiðafjörð, til Vestmannaeyja. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa einnig mótmælt breytingunni harðlega.

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