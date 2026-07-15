Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. júlí 2026 09:59 Herjólfur á siglingu við Vestmannaeyjar. Vísir/Vilhelm Viðgerð á rafmótor Herjólfs er lokið og verður ferjan ónothæf í fjóra sólarhringa á meðan mótorinn er settur í. Baldur kemur í stað Herjólfs á meðan. Herjólfi verður siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýi mótorinn verður settur í. Áætlað er að verkið taki allt að fjóra sólarhringa. „Herjólfur kemur í áætlun eins fljótt og verða má og mun þá taka við átta ferða áætlun til og með 23. ágúst nk. Baldur fer heim í Breiðafjörð um leið og Herjólfur kemur aftur í áætlun,“ segir í tilkynningu Herjólfs á Facebook. Tilkynning Herjólfs í heild sinni: Nú er viðgerð á rafmótornum lokið í Hollandi og verður hann nú fluttur til landsins. Herjólfur mun sigla til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem mótorinn verður settur í og er áætlað að verkið taka allt að fjóra sólahringa. Á meðan mun Baldur sigla átta ferða áætlun milli lands og Eyja. Herjólfur kemur í áætlun eins og fljótt og verða má og mun þá taka við átta ferða áætlun til og með 23. ágúst nk. Baldur fer heim í Breiðafjörð um leið og Herjólfur kemur aftur í áætlun. Viðgerðin á Herjólfi hefur dregist og greint hefur verið frá ítrekuðum töfum. Í júní tafðist verkið vegna seinkunar á afhendingu varahluta til verkstæðis í Hollandi. Á meðan siglir ferjan hægar og er aflminni. Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæltu ákvörðun Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra um að færa Baldur, sem alla jafna er siglt um Breiðafjörð, til Vestmannaeyja. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa einnig mótmælt breytingunni harðlega. Herjólfur Vestmannaeyjar Samgöngumál Rangárþing eystra Landeyjahöfn Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Veður Viðvaranir vegna hvassviðris Veður Fleiri fréttir Herjólfur úr leik í fjóra daga þegar nýi mótorinn kemur Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Einn kærður fyrir líkamsárás Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ „One love“ til allra í kommentakerfinu Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Bílvelta austan við Hvalnes Hætt að taka við reiðufé vegna innbrotahrinunnnar Tekur upp hanskann fyrir Lite-bjórinn Enn enginn grunaður um spellvirkin við Grafarvogskirkju Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Sjá meira