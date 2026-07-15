Með sigrinum á Frakklandi í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í gær jafnaði Spánn heimsmet. Spánverjar geta svo slegið það í úrslitaleik HM á sunnudaginn kemur.
Spánn tryggði sér sigur í úrslitaleik HM með 0-2 sigri á Frakklandi í Dallas í gær. Mikel Oyarzabal (víti) og Pedro Porro skoruðu mörk Spánverja sem mæta annað hvort Englendingum eða Argentínumönnum í úrslitaleiknum í New Jersey á sunnudaginn.
Leikurinn í gær var 37. leikur spænska liðsins án þess að tapa. Með sigrinum á Frakklandi jafnaði Spánn heimsmetið yfir flesta landsleiki í röð án ósigurs. Ítalía átti metið en liðið tapaði ekki í 37 leikjum frá 2018 til 2021.
Síðasta tap Spánverja í venjulegum leiktíma var í vináttulandsleik gegn Kólumbíumönnum, 1-0, 22. mars 2024. Spánn tapaði vissulega fyrir Portúgal í úrslitaleik Þjóðadeildarinnar fyrir ári en það var í vítaspyrnukeppni.
Spánn hefur unnið 27 af síðustu 37 leikjum sínum og gert sjö jafntefli. Spánn gerði markalaust jafntefli við Grænhöfðaeyjar í fyrsta leik sínum á HM en hefur unnið síðustu sex leiki sína á mótinu og er aðeins einum sigri í viðbót frá því að verða heimsmeistari í annað sinn.
Ítalía lék einnig 37 leiki í röð án þess að tapa frá 10. október 2018 til 6. október 2021. Spánn stöðvaði Ítalíu með 1-2 sigri í Þjóðadeildinni.
Spánn átti einu sinni heimsmetið yfir flesta landsleiki í röð án taps. Frá 7. febrúar 2007 til 24. júní 2009 léku Spánverjar 35 leiki án þess að tapa.
Undir stjórn Luis de la Fuente, sem tók við spænska liðinu eftir HM 2022, hefur Spánn leikið 48 leiki, unnið 36, gert tíu jafntefli og aðeins tapað tveimur leikjum. Markatalan er 125-35. Spánn varð Evrópumeistari sumarið 2024 og getur á sunnudaginn bætt heimsmeistaratitlinum í safnið.
Pedro Porro skoraði seinna mark Spánverja í sigrinum á Frökkum í undanúrslitaleik HM í kvöld og hann var í skýjunum eftir leikinn.