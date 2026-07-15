Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Sindri Sverrisson skrifar 15. júlí 2026 09:03 Daníel Hafsteinsson skoraði tvö lagleg mörk fyrir Víkinga í gær og þau dugðu til að koma liðinu áfram í 2. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu. vísir/Anton Íslandsmeistarar Víkings halda áfram að raka inn milljónum með mögnuðum árangri í Evrópukeppnum. Þeir komust áfram í 2. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar með því að slá út Ungverjalandsmeistara ETO í gær og tryggðu sér um leið um það bil 107 milljónir króna, til viðbótar við verðlaunaféð sem þegar var tryggt. Sigur Víkinga í einvíginu við ETO, samtals 3-2 eftir að Daníel Hafsteinsson skoraði tvennu í 2-2 jafntefli í Ungverjalandi í gær, var á allan hátt gríðarlega mikilvægur. Fyrir það fyrsta þá skila þessi úrslit dýrmætum stigum í kassann fyrir íslenskan fótbolta, á stigalista UEFA, sem hjálpar til við að verja stöðu íslenskra félagsliða sem núna eiga eitt sæti í undankeppni Meistaradeildar, eitt í undankeppni Evrópudeildar og tvö í undankeppni Sambandsdeildarinnar. Hafa nú þrjú tækifæri til að komast í aðalkeppni Sigurinn þýðir jafnframt að Víkingur fær nú þrjú tækifæri til að tryggja sig inn í aðalhluta Sambandsdeildar Evrópu, líkt og liðið gerði fyrir tveimur árum, og liðið á auðvitað enn möguleika á að komast frekar inn í aðalhluta Meistaradeildarinnar eða Evrópudeildarinnar. Undankeppnirnar í þessum þremur Evrópukeppnum eru nefnilega samtvinnaðar og ef lið fellur úr leik í Meistaradeild færist það í Evrópudeild, og þaðan í Sambandsdeild. Víkingar mæta næst ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva, í 2. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Tap þar myndi senda liðið í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar. Tap þar myndi senda liðið í umspil um sæti í Sambandsdeildinni. Vinni Víkingur eitt af þessum þremur einvígum er að lágmarki sæti í Sambandsdeildinni tryggt og því fylgir hátt í hálfur milljarður króna til viðbótar við fyrra verðlaunafé. Búnir að tryggja sér að lágmarki 244 milljónir Með því að slá út ETO fór Víkingur frá því að vera öruggur um að spila tvö Evrópueinvígi í sumar í að vera öruggur um að spila fjögur. Liðið fór frá því að vera öruggt um að fá 350.000 evrur (sem fást falli lið úr leik í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildar) í að vera öruggt um að lágmarki 750.000 evrur (sem fást falli lið úr leik í umspili Sambandsdeildar). Félagið fær líka 175.000 evrur fyrir hverja spilaða umferð og fór því frá því að fá 2 x 175.000 evrur í að fá 4 x 175.000 evrur, eða 700.000 evrur. Þá fást 260.000 evrur ef lið fellur út án þess að ná inn í aðalkeppni. Þetta þýðir að Víkingur hefur tryggt sér 1.710.000 evrur, eða um 244 milljónir króna, og að upphæðin jókst um 750.000 evrur, eða 107 milljónir króna, með sigrinum í einvíginu við ETO. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að þátttöku í Evrópukeppnum fylgir einnig mikill kostnaður við ferðalög. Verðlaunaféð gæti svo orðið mun hærra ef Víkingar komast til dæmis inn í Sambandsdeildina en grunnupphæðin fyrir það afrek er 3,17 milljónir evra. 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