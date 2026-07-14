Innlent

Gyðingaandúð, netsala á­fengis og skóla­hald í Grinda­vík

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan 12.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan 12. Vísir

Þingmanni er misboðið vegna gyðingandúðar á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að menningarhús gyðinga var opnað í miðborginni. Hún gerir ráð fyrir að lögregla taki málið til rannsóknar án tafar.

Dómsmálaráðherra segir engar breytingar sem lúta að netsölu með áfengi vera í skoðun hjá ríkisstjórninni. Ef niðurstaða Landsréttar staðfesti það að netsalan sé ólögleg vænti hún þess að lögreglan bregðist við.

Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að farið sé gegn tilmælum Grindavíkurnefndarinnar með því að hefja skólastarf að nýju í bænum. Allt verði gert til að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna og að miklar vendingar séu framundan í málefnum bæjarins.

Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafa fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki.

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