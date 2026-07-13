Ný fjölnota menningarmiðstöð gyðinga hefur verið opnuð í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og hefur verið nefnt Beit Shvidler Jewish Center of Iceland.
„Eftir meira en 100 ára sögu gyðinga á Íslandi erum við svo spennt að hafa loksins varanlegt heimili fyrir samfélag gyðinga, og menningarhús gyðinga sem allir geta notið!“ skrifar Avraham Feldman rabbíni á Facebook um opnunina í síðustu viku. „Takk til allra sem hjálpuðu til við að láta þetta ótrúlega kraftaverk verða að veruleika!!“
Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, var viðstaddur opnunarathöfnina og las þar ávarp frá Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem var þá á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins (NATO) í Tyrklandi. Hann flutti svo sjálfur ræðu við þetta sögulega tilefni.
„Ég lauk orðum mínum á að minnast [á] þá sorglegu staðreynd að margir gyðingar á Íslandi hafa verið hræddir um öryggi sitt og jafnvel orðið fyrir aðkasti. Það hefur orðið til þess að margir hafa kosið að halda því leyndu að þeir séu gyðingar. En ég bætti því við að það er ekki mitt mat að Íslendingar séu rasistar eða gyðingahatarar heldur frekar óupplýstir. Því er svona menningarmiðstöð mikilvæg því hún er ekki bara bygging heldur lifandi skólabrú sem eyðir fáfræði, skapar skilning, samfélag og vináttu,“ skrifar Jón í færslu á Facebook-síðu sinni.
Feldman rabbíni flutti til Íslands ásamt eiginkonu sinni Mushky Feldman og börnum árið 2018. Hjónin keyptu fyrst minna húsnæði árið 2022 með það í huga að koma þar á fót menningarmiðstöð, að því er fram kemur í frétt Jerusalem Post.
Þau festu síðan kaup á Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu árið 2024 og hófu að gera það upp. Húsið er á þremur hæðum og má þar finna verslun, sýningu um líf gyðinga á Íslandi og rými sem verður mögulega nýtt undir kaffihús eða veitingastað sem starfar í samræmi við helgisiði gyðinga (e. kosher).