Olíuverð hækkar eftir að átök Bandaríkjanna og Írans hörðnuðu og óvissa jókst um Hormússund. Hækkunin getur skilað sér í íslenskt verðlag þegar úrslitamæling vegna kjarasamninga er handan við hornið. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Óskiljanlegt er að netsalaáfengis þenjist út eftir að dómur er fallinn um að hún sé ólögleg að mati þingmanns og fyrrverandi fjármálaráðherra. Hann kallar eftir því að starfsemin verði stöðvuð strax og að ríkisstjórnin tali skýrt í málinu.
Íslensk tónlist á undir högg að sækja á Spotify. Við ræðum við formann Félags íslenskra hljómlistamanna sem segir tónlistarmenn heyja harða baráttu við gervigreindartónlist á sama tíma.
Þá förum við á Suðurland þar sem fólk hefur verið að stela trjám úr skógum sem hafa verið ræktaðir upp. Vandamálið er sagt vera landlægt. Í Sportpakkanum hittum við þjálfarann Brynjar Karl sem segir framtíð yngri flokka hjá Aþenu í uppnámi og að körfuboltafélagið muni ekki senda lið til keppni í Bónus deild kvenna á næsta tímabili.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.