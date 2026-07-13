„Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Agnar Már Másson skrifar 13. júlí 2026 13:10 Mikið hefur farið fyrir áhrifavöldum og tónlistarmönnum í auglýsingum veðmálasíðna. Samsett/Coolbet/Epicbet Sálfræðingur og tónlistarmaður segir að áhrifavaldar sem auglýsi veðmálasíður verði að líta í eigin barm. Ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn, sem geti síðan leitt til sjálfsvígshugsana. Það orki einnig tvímælis að tónlistarmenn sem syngi um það hve erfitt er að alast upp í kringum fíkn auglýsi sjálfir veðmálasíður. Birgir Örn Steinarsson sálfræðingur, sem er einnig kenndur við rokksveitina Maus, segir að um stóran vanda að ræða. Hann segir að veðmálasíður sem þessar, svo sem Coolbet eða Epicbet, séu mikið vandamál meðal menntaskólakrakka og að þær valdi beinlínis skaða. „Þeir sem eru að pósta þessu, eða þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum, ættu svolítið að líta í sinn eigin barm og spá aðeins í hvað þeir eru að gera,“ segir Birgir. Íslendingar eyða tugum milljarða á ári á ólöglegum veðmálasíðum. Ungmenni á Íslandi veðja næst mest allra í Evrópu, samkvæmt ESPAD-könnuninni sem mældi spilun meðal 15–16 ára nemenda í 37 löndum. Birgir segir að spilafíkn sé falinn vandi sem fólk tali ekki opinskátt um. Fólk hafi tilhneigingu til að monta sig aðeins af vinningum en þegja yfir háum fjárhæðum sem tapast. „Ég er líka sálfræðingur hjá Píeta samtökunum og þessu fylgir svo mikil skömm og svo kemur einangrun og þá ertu kominn í aðstæður þar sem sjálfsvígshætta getur hækkað.“ Sálfræðingurinn útskýrir að spilafíkn virki sömu verðlaunastöðvar í heilanum og neysla fíkniefna. Viðkomandi leiti þá ítrekað að sömu vellíðan eða „fixi“ og hann fékk við fyrsta stóra vinninginn. „Og ef þú hefur til dæmis unnið stóran vinning einhvern tímann í bara spilakassa, skafmiða eða á netinu, og vannst það ungur, þá bara geturðu bara ruglað þessar verðlaunastöðvar í ríminu og þú ert alltaf að leita að þessu sama fixi og þessu sama „high“-i eins og þú fékkst áður,“ segir hann. „Tölfræðin á bak við þetta er þannig að þú getur ekki unnið, þú ert forritaður til þess að tapa. Þannig að þessar veðmálastofnanir vilja að þú haldir áfram. Þær læsa þig inni í vítahring sem þú kemst ekki upp úr.“ Því séu það mikil vonbrigði að tónlistarmenn og áhrifavaldar sem hafi jafnvel sjálfir alist upp í kringum fíkn auglýsi veðmálasíður. Birgir birti einnig myndskeið á TikTok þar sem hann fjallar um málið. Sjá má það hér að neðan. @biggi.maus3 Þarf alltaf að Blóðmjólka? #storytime #tónlist #íslandtiktok ♬ original sound - Biggi Maus Birgir, sem hefur sjálfur verið kenndur við hljómsveitina Maus, nefnir einn tónlistarmann sem dæmi: popparann Kristmund Axel. „Hann [Kristmundur] er að live-streama hlutum sem hann er að spila á netinu og hans hlustendahópur er akkúrat á þessum aldri og þarna er maður sem er að syngja mikið um sársaukann á bak við það að alast upp við foreldri sem er alkóhólisti en er síðan – kannski bara óafvitandi – að dreifa sama sársauka sjálfur,“ segir Birgir Örn. Hann hvetur áhrifavalda til að axla ábyrgð og spyrja sig hvaða áhrif þeir eru að hafa. Birgir ítrekar að ábyrgðin liggi hjá hverjum og einum, sérstaklega á meðan fjárhættuspil á netinu eru í þessari gráu stöðu. Hann minnir á að það sé ástæða fyrir því að fjárhættuspil séu bönnuð með lögum á Íslandi. Eigendur veðmálasíðna greiða enga skatta eða gjöld hér á landi vegna laga sem hefur ekki verið breytt síðan árið 2005. Dómsmálaráðherra skipaði í vor spretthóp sem ætti að leggja til breytingar á lögum um veðmálastarfsemi en hann hefur ekki enn skilað tillögum sínum. Samkvæmt svörum frá ráðuneytinu er von á tillögum í eða um ágúst. Fjárhættuspil Fíkn Heilbrigðismál Mest lesið Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Innlent Fleiri fréttir „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Sjá meira