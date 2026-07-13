Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hólmfríður Gísladóttir skrifar 13. júlí 2026 11:50 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Olíuverð hækkaði skarpt í morgun í skugga vaxandi spennu í Miðausturlöndum. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeiganda hefur áhyggjur af þróuninni og höfðar til ábyrgðar olíufélaga. Íslenskir neytendur séu nú þegar að greiða óeðlilega hátt verð fyrir bensínlítrann. Trjáþjófnaður er orðið landlægt vandamál. Formaður Skógræktarfélags Selfoss segir menn augljóslega ganga undirbúnir til verka, en fyrir valinu verði oft plöntur sem dýrt sé að kaupa. Dæmi séu um að heilu garðarnir séu prýddir stolnum trjám. Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistarmenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet, sem geti síðan leitt til sjálfsvígshugsana. Uppi varð fótur og fit hjá fuglaáhugamönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til Viðartittlings í Kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins í annað sinn í Evrópu. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Sjá meira