Innlent

Olíu­verð, trjáþjófnaður og á­hrifa­gjörn ung­menni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
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Olíuverð hækkaði skarpt í morgun í skugga vaxandi spennu í Miðausturlöndum. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeiganda hefur áhyggjur af þróuninni og höfðar til ábyrgðar olíufélaga. Íslenskir neytendur séu nú þegar að greiða óeðlilega hátt verð fyrir bensínlítrann.

Trjáþjófnaður er orðið landlægt vandamál. Formaður Skógræktarfélags Selfoss segir menn augljóslega ganga undirbúnir til verka, en fyrir valinu verði oft plöntur sem dýrt sé að kaupa. Dæmi séu um að heilu garðarnir séu prýddir stolnum trjám.

Sálfræðingur lýsir þungum áhyggjum af því að áhrifavaldar og tónlistarmenn auglýsi veðmálasíður til aðdáenda sinna. Hann segir að ungir menn eigi auðvelt með að sogast inn í spilafíkn í gegnum vefsíður eins og Coolbet og Epicbet, sem geti síðan leitt til sjálfsvígshugsana.

Uppi varð fótur og fit hjá fuglaáhugamönnum að sögn fuglafræðings eftir að sást til Viðartittlings í Kjósinni. Er þetta í fyrsta sinn sem sést til tegundarinnar hér á landi og aðeins í annað sinn í Evrópu.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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