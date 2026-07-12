Umferð um Holtavörðuheiði er farin að flæða á ný eftir að henni var lokað vegna umferðaróhapps. Löng bílaröð myndaðist á heiðinni. Vegagerðin benti ökumönnum á hjáleið um Bröttubrekku og Laxárdalsheiði.
Að sögn lögreglunnar fauk hjólhýsi á hliðina á norðanverðri heiðinni og hindraði umferð um veginn. Mjög hvasst var á svæðinu og viðbragðsaðilar komu á vettvang til að færa hjólhýsið. Engin slys urðu á fólki.
Tilkynnt var um atvikið á fimmta tímanum í dag, að sögn Jónasar H. Ottóssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi.
Fréttin var síðast uppfærð klukkan 17:29.