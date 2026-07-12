Innlent

Búið að opna Holta­vörðu­heiði aftur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa
Löng röð bíla myndist á heiðinni.
Löng röð bíla myndist á heiðinni. Vísir/Árni Konráð

Umferð um Holtavörðuheiði er farin að flæða á ný eftir að henni var lokað vegna umferðaróhapps. Löng bílaröð myndaðist á heiðinni. Vegagerðin benti ökumönnum á hjáleið um Bröttubrekku og Laxárdalsheiði.

Að sögn lögreglunnar fauk hjólhýsi á hliðina á norðanverðri heiðinni og hindraði umferð um veginn. Mjög hvasst var á svæðinu og viðbragðsaðilar komu á vettvang til að færa hjólhýsið. Engin slys urðu á fólki. 

Tilkynnt var um atvikið á fimmta tímanum í dag, að sögn Jónasar H. Ottóssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi. 

Fréttin var síðast uppfærð klukkan 17:29. 

Umferð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið