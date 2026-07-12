Innlent

Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grinda­vík

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðbjörg Eyjólfsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík.
Guðbjörg Eyjólfsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík. Vísir

Á fimmta tug barna eru skráð í skóla í Grindavík næsta haust. Formaður bæjarráðsins segir skólahald mikilvægt skref í uppbyggingu bæjarins.

„Þetta verða tímamót,“ segir Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráðs Grindavíkur.

Í lok janúar var auglýst eftir forskráningum í skóla í Grindavík til að kanna raunverulega eftirspurn. Nú eru 43 börn sem gera ráð fyrir því að sækja skólahald í haust, frá leikskólaaldri upp í tíunda bekk. Stöðugildi kennara við grunnskólann verða 5,4 og í leikskólanum 3,5.

„Það eru mjög mikilvæg skref í uppbyggingunni og endurreisninni,“ segir Guðbjörg.

Einnig mun Fisktækniskólinn opna dyr sínar á ný í Grindavík í haust eftir að bæjarráð gerði samning við hann um húsnæði. Þar eru nokkrir tugir ungmenna sem koma til með að sækja skólann.

„Það er verið að vinna núna í húsnæðismálunum og þegar eitthvað kemur í ljós varðandi þau held ég að þetta gerist mjög hratt hjá okkur. Það eru margir sem eru að hugsa um að snúa heim.“

Miðað við nýjustu tilmæli Þórkötlu, sem festi kaup á fjölda fasteigna í Grindavík í kjölfar rýmingar bæjarins, mega íbúar einungis gista í tólf nætur á mánuði í húsunum sínum. Þau áform hafa fallið í grýttan jarðveg. Bæjarstjórnin fundaði með Þórkötlu í síðustu viku til að ræða húsnæðismálin.

„Við héldum vinnufund með Þórkötlu í síðustu viku sem að skilaði okkur ágætis skrefum í átt til frekara samtals. Við erum að stofna vinnuhóp sem fer betur ofan í málin.“ 

Grindavík Skóla- og menntamál

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