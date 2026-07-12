Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. júlí 2026 16:18 Guðbjörg Eyjólfsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík. Vísir Á fimmta tug barna eru skráð í skóla í Grindavík næsta haust. Formaður bæjarráðsins segir skólahald mikilvægt skref í uppbyggingu bæjarins. „Þetta verða tímamót,“ segir Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráðs Grindavíkur. Í lok janúar var auglýst eftir forskráningum í skóla í Grindavík til að kanna raunverulega eftirspurn. Nú eru 43 börn sem gera ráð fyrir því að sækja skólahald í haust, frá leikskólaaldri upp í tíunda bekk. Stöðugildi kennara við grunnskólann verða 5,4 og í leikskólanum 3,5. „Það eru mjög mikilvæg skref í uppbyggingunni og endurreisninni,“ segir Guðbjörg. Einnig mun Fisktækniskólinn opna dyr sínar á ný í Grindavík í haust eftir að bæjarráð gerði samning við hann um húsnæði. Þar eru nokkrir tugir ungmenna sem koma til með að sækja skólann. „Það er verið að vinna núna í húsnæðismálunum og þegar eitthvað kemur í ljós varðandi þau held ég að þetta gerist mjög hratt hjá okkur. Það eru margir sem eru að hugsa um að snúa heim.“ Miðað við nýjustu tilmæli Þórkötlu, sem festi kaup á fjölda fasteigna í Grindavík í kjölfar rýmingar bæjarins, mega íbúar einungis gista í tólf nætur á mánuði í húsunum sínum. Þau áform hafa fallið í grýttan jarðveg. Bæjarstjórnin fundaði með Þórkötlu í síðustu viku til að ræða húsnæðismálin. „Við héldum vinnufund með Þórkötlu í síðustu viku sem að skilaði okkur ágætis skrefum í átt til frekara samtals. Við erum að stofna vinnuhóp sem fer betur ofan í málin.“ Grindavík Skóla- og menntamál Mest lesið Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Veður Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Erlent „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Innlent Lindsey Graham er látinn Erlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent Mælirinn segir 33 gráður Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Fleiri fréttir „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum Sjá meira