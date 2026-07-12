Innlent

Hvalur skaut up kollinum í Hólma­vík

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
FotoJet (25)
Júlíus Garðar

Hnúfubakur sást bregða á leik í Hólmavík á föstudaginn en Júlíus Garðar Þorvaldsson, íbúi á Hólmavík, náði myndbandi af sjónarspilinu.

Í myndbandinu í spilaranum hér að neðan má sjá hnúfubakinn á sundi í nálægð við Hólmavík, líklega í leit að fæðu.

 Hvalurinn stingur upp kollinum og blæs úr blástursopi sínu. Máfarnir sem fljúga yfir vonum virðast áhugasamir um ferðir hvalsins. 

Júlis segist hafa orðið var við tvo eða þrjá hvali aðeins nokkra metra frá heimili sínu. „Þeir eru búnir þarna í nærri viku, alltaf á sama stað að eltast við síli.“ Þegar hvalirnir séu að elta fæði skiljist leiðir þeirra. 

Eins og sést í myndbandinu skýtur hnúfubakurinn upp kollinum, „tekur eina glommu og virðist síðan koma aftur upp úr til að skila máf úr kjaftinum á sér,“ segir Júlíus. 

Hvalir Strandabyggð

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