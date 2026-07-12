Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júlí 2026 15:48 Júlíus Garðar Hnúfubakur sást bregða á leik í Hólmavík á föstudaginn en Júlíus Garðar Þorvaldsson, íbúi á Hólmavík, náði myndbandi af sjónarspilinu. Í myndbandinu í spilaranum hér að neðan má sjá hnúfubakinn á sundi í nálægð við Hólmavík, líklega í leit að fæðu. Hvalurinn stingur upp kollinum og blæs úr blástursopi sínu. Máfarnir sem fljúga yfir vonum virðast áhugasamir um ferðir hvalsins. Júlis segist hafa orðið var við tvo eða þrjá hvali aðeins nokkra metra frá heimili sínu. „Þeir eru búnir þarna í nærri viku, alltaf á sama stað að eltast við síli.“ Þegar hvalirnir séu að elta fæði skiljist leiðir þeirra. Eins og sést í myndbandinu skýtur hnúfubakurinn upp kollinum, „tekur eina glommu og virðist síðan koma aftur upp úr til að skila máf úr kjaftinum á sér,“ segir Júlíus. Hvalir Strandabyggð Mest lesið Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Veður Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Erlent „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Innlent Lindsey Graham er látinn Erlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent Mælirinn segir 33 gráður Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Fleiri fréttir „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum Sjá meira