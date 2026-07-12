Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júlí 2026 07:29 Óskað var eftir aðstoð lögreglu eftir að bíl var ekið á hús í nótt. Ekkert slys varð á fólki. Vísir/Ívar Fannar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók þrjá grunaða um líkamsárás í nótt. Einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, en málinu er ekki lýst frekar. Er þetta meðal þeirra 89 mála sem skráð eru í dagbók lögreglunnar um störf næturinnar. Alls séu átta vistaðir í fangageymslu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af sextán ökumönnum grunuðum um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna en þeir voru allir lausir að lokinni blóðsýnatöku. Í umdæmi Lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar á bar. Þá var einn handtekinn og vistaður grunaður um innbrot en málið sé í rannsókn. Einnig var óskað eftir aðstoð lögreglu eftir að bíl var ekið á hús. Ekkert slys varð á fólki. Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í heimahúsi í umdæmi lögreglustöðvar fjögur, sem sér um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ. Lögreglumál Mest lesið Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Innlent Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Var látin í sólarhring áður en hún fannst Erlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Sjá meira