Innlent

Þrír hand­teknir grunaðir um líkams­á­rás

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Óskað var eftir aðstoð lögreglu eftir að bíl var ekið á hús í nótt. Ekkert slys varð á fólki.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu eftir að bíl var ekið á hús í nótt. Ekkert slys varð á fólki. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók þrjá grunaða um líkamsárás í nótt. Einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. 

Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, en málinu er ekki lýst frekar.  Er þetta meðal þeirra 89 mála sem skráð eru í dagbók lögreglunnar um störf næturinnar. Alls séu átta vistaðir í fangageymslu. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af sextán ökumönnum grunuðum um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna en þeir voru allir lausir að lokinni blóðsýnatöku. 

Í umdæmi Lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar á bar. Þá var einn handtekinn og vistaður grunaður um innbrot en málið sé í rannsókn. 

Einnig var óskað eftir aðstoð lögreglu eftir að bíl var ekið á hús. Ekkert slys varð á fólki. 

Óskað var eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í heimahúsi í umdæmi lögreglustöðvar fjögur, sem sér um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ.

Lögreglumál

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