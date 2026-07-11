Spánn stóð uppi sem sigurvegari á Evrópumóti U19-landsliða kvenna í ár, með 1-0 sigri gegn Þýskalandi í úrslitaleik. Spánverjar hafa þar með unnið mótið fimm sinum í röð.
Yfirburðir Spánverja halda þar með áfram en þær spænsku hafa unnið mótið oftast allra eða átta sinnum.
Ísland var í hópi þeirra átta þjóða sem komust í lokakeppnina í Bosníu og liðið mætti Spáni í riðlakeppninni en varð að sætta sig við 4-0 tap.
Þær spænsku hófu mótið á 2-2 jafntefli við Sviss en unnu svo Ísland og Austurríki, áður en þær lögðu Svía að velli í undanúrslitum, 3-0.
Í úrslitaleiknum í dag skoraði fyrirliðinn Irune Dorado, miðjumaður Real Madrid, sigurmarkið á 60. mínútu.