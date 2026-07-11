Fótbolti

Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin

Valur Páll Eiríksson skrifar
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates after the 3-2 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates after the 3-2 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

Þrátt fyrir slakt gengi á punktinum að undanförnu mun Lionel Messi halda áfram að taka vítaspyrnur Argentínu nema hann ákveði sjálfur að gera það ekki, samkvæmt Lionel Scaloni, þjálfara Argentínu.

„Í fyrsta lagi mun Leo taka vítaspyrnur ef hann vill,“ sagði Scaloni á föstudag á blaðamannafundi sínum daginn fyrir leik Argentínu gegn Sviss í átta liða úrslitum HM se, fram fer klukkan eitt í nótt.

„Við eigum aðra leikmenn sem geta tekið þær, en ef hann vill taka þær, þá tekur hann þær.“

Scaloni stýrði Argentínu til heimsmeistaratitils á síðasta heimsmeistaramóti.Julian Finney/Getty Images

Messi hefur klúðrað báðum vítaspyrnum sínum á HM í sumar og hann hefur aðeins skorað úr fjórum af síðustu sjö spyrnum sínum fyrir Argentínu. En Scaloni gaf í skyn að arfleifð Messi og frábært frammistaða hans að undanförnu hefðu gefið honum rétt til að taka sínar eigin ákvarðanir um málið.

Scaloni sagði þá að Messi hefði frelsi til að reika um völlinn og væri ekki í fastri stöðu í liðinu. Eins og hann gerði á síðustu mínútum 3-2 sigurs Argentínu gegn Egyptalandi þegar hann færðist út til hægri.

„Í raun og veru spilar hann venjulega miklu meira í miðjunni þessa dagana,“ sagði Scaloni.

„En allt liðið okkar – og sérstaklega leikmennirnir sem hreyfast í kringum hann – spila í tengslum við hann. Það er eðlilegt. Það gerðist náttúrulega innan gangs leiksins. Liðið áttaði sig á því að hann var að skapa hættu frá þeirri hlið, sérstaklega vegna þess að hann gat fundið sendingar yfir á hina hliðina þar sem liðsfélagar gátu komið. Ég held að það hafi orðið mjög ljóst.“

Þrátt fyrir vandræði Messi á punktinum er ekki hægt að segja annað en að hann hafi átt glimrandi gott heimsmeistaramót, hvað þá af 39 ára manni að vera.

Hann er markahæstur á mótinu með átta mörk og hefur lagt eitt upp að auki. Þá hefur hann skapað 15 marktækifæri fyrir liðsfélaga sína.

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