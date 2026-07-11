Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 15:16 Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates after the 3-2 victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images) Þrátt fyrir slakt gengi á punktinum að undanförnu mun Lionel Messi halda áfram að taka vítaspyrnur Argentínu nema hann ákveði sjálfur að gera það ekki, samkvæmt Lionel Scaloni, þjálfara Argentínu. „Í fyrsta lagi mun Leo taka vítaspyrnur ef hann vill,“ sagði Scaloni á föstudag á blaðamannafundi sínum daginn fyrir leik Argentínu gegn Sviss í átta liða úrslitum HM se, fram fer klukkan eitt í nótt. „Við eigum aðra leikmenn sem geta tekið þær, en ef hann vill taka þær, þá tekur hann þær.“ Scaloni stýrði Argentínu til heimsmeistaratitils á síðasta heimsmeistaramóti.Julian Finney/Getty Images Messi hefur klúðrað báðum vítaspyrnum sínum á HM í sumar og hann hefur aðeins skorað úr fjórum af síðustu sjö spyrnum sínum fyrir Argentínu. En Scaloni gaf í skyn að arfleifð Messi og frábært frammistaða hans að undanförnu hefðu gefið honum rétt til að taka sínar eigin ákvarðanir um málið. Scaloni sagði þá að Messi hefði frelsi til að reika um völlinn og væri ekki í fastri stöðu í liðinu. Eins og hann gerði á síðustu mínútum 3-2 sigurs Argentínu gegn Egyptalandi þegar hann færðist út til hægri. „Í raun og veru spilar hann venjulega miklu meira í miðjunni þessa dagana,“ sagði Scaloni. „En allt liðið okkar – og sérstaklega leikmennirnir sem hreyfast í kringum hann – spila í tengslum við hann. Það er eðlilegt. Það gerðist náttúrulega innan gangs leiksins. Liðið áttaði sig á því að hann var að skapa hættu frá þeirri hlið, sérstaklega vegna þess að hann gat fundið sendingar yfir á hina hliðina þar sem liðsfélagar gátu komið. Ég held að það hafi orðið mjög ljóst.“ Þrátt fyrir vandræði Messi á punktinum er ekki hægt að segja annað en að hann hafi átt glimrandi gott heimsmeistaramót, hvað þá af 39 ára manni að vera. Hann er markahæstur á mótinu með átta mörk og hefur lagt eitt upp að auki. Þá hefur hann skapað 15 marktækifæri fyrir liðsfélaga sína. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti Ken Bates látinn Enski boltinn Fleiri fréttir Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Sjá meira