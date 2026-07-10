Lífið

Adda og Al­freð eignuðust dreng

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjölskylda Arnhildar og Alfreðs er orðin vísitölufjölskylda eftir að það bættist drengur í hópinn.
Fjölskylda Arnhildar og Alfreðs er orðin vísitölufjölskylda eftir að það bættist drengur í hópinn.

Kraftlyftingakonan Arnhildur Anna Árnadóttir, yfirleitt kölluð Adda, og kærasti hennar, Alfreð Már Hjaltalín heilsunuddari, eignuðust dreng í vikunni og greindi Adda frá tíðindunum í gær.

„07.07.26. Litli bróðir er loksins kominn í heiminn! Heilar 18 merkur af fullkomnun og við elskum hann svo mikið,“ skrifaði Arnhildur í færslu á Instagram og birti þar myndir af nýfæddum drengnum.

Parið á fyrir þriggja ára dótturina, Úlfhildi Eddu.

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