Kraftlyftingakonan Arnhildur Anna Árnadóttir, yfirleitt kölluð Adda, og kærasti hennar, Alfreð Már Hjaltalín heilsunuddari, eignuðust dreng í vikunni og greindi Adda frá tíðindunum í gær.
„07.07.26. Litli bróðir er loksins kominn í heiminn! Heilar 18 merkur af fullkomnun og við elskum hann svo mikið,“ skrifaði Arnhildur í færslu á Instagram og birti þar myndir af nýfæddum drengnum.
Parið á fyrir þriggja ára dótturina, Úlfhildi Eddu.
Arnhildur Anna Árnadóttir kraftlyftingakona og kærasti hennar, Alfreð Már Hjaltalín, fyrrverandi knattspyrnumaður og heilsunuddari, hafa sett fallega íbúð við Valshlíð í Reykjavík á sölu. Ásett verð er 94, 9 milljónir.
Dóttir Arnhildar Önnu Árnadóttur kraflyftingarkonu og Alfreðs Más Hjaltalín, heilsunuddara og fyrrverandi knattspyrnumanns, er komin með nafn. Stúlkan heitir Úlfhildur Edda.