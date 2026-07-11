Á Íslandi er veðrið ekki alltaf ákjósanlegt og þar sem fótboltatímabilið byrjar snemma er oft erfitt að halda grasvöllum í toppstandi. Þá hafa einhver félög notað gervigrasvelli sem höndlar betur íslenska frostið en þegar þeir vellir verða ónýtir geta leikmenn meiðst alvarlega.
Magnús Valur Böðvarsson hefur starfað sem vallarvörður hjá bæði Breiðablik og KR. Hann segir að verið sé að hugsa vitlaust um endingu gervigrasvallana.
„Þetta snýst um notkunarstundir. Ein notkunarstund telst þegar 22 leikmenn eru á vellinum í eina klukkustund. Um leið og fjöldinn er orðinn meiri, ef þú ert með 44 leikmenn inná, þá eru það tvær notkunarstundir þó að leikmennirnir séu bara á vellinum í klukkutíma,“ segir Magnús Valur og bætir við að líftími gervigrasvalla sé mældur í notkunarstundum en ekki árum.
Þegar notkunarstundir vallarins eru orðnar of margar eykst meiðslahætta leikmanna. Nú í vikunni sleit Elías Már Ómarsson, leikmaður Víkings, krossband á Víkingsvellinum sem er með gamalt gervigras. Þetta er þriðja krossbandaslitið á vellinum á innan við ári.
„Keppnisvöllur má í raun bara vera með 20 klukkustunda notkun á viku. Æfingavellir miðast við 60 notkunarstundir en æfingavellir á Íslandi eru oft notaðir í 160 notkunarstundir á viku. Vellirnir eru því notaðir miklu meira en þeir ættu að vera notaðir.“
Lausnin við þessu vandamáli er samt ekki að breyta gervigrasvöllunum í grasvelli. Fótboltatímabilið byrjar áður en grasvellirnir á Íslandi eru leikhæfir en samt ættu einhver félög að vera með grasvelli.
„Mér finnst að sum lið eigi að vera á gervigrasi en önnur lið eigi að vera á grasi. Lið sem eru í Evrópukeppnum þurfa að skipta oftar um gervigras. Breiðablik þurfti að skipta um fjögurra ára gamalt gervigras vegna þess að Fifa skikkaði félagið til þess. Þegar meiðslahætta er orðin mikil eins og hjá Víkingi þá er einfaldlega kominn tími til að skipta um gervigras.“