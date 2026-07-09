Innlent

Fengu öll á­letraða skamm­byssu að gjöf frá Erdogan

Atli Ísleifsson skrifar
Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf fundarins í Ankara.
Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseti og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf fundarins í Ankara. EPA

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjanna fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hvers og eins leiðtoga var áletrað á byssuna sem sá fékk að gjöf og fylgdi kassi af skotfærum með, auk græja til að hreinsa byssuna.

Erlendir fjölmiðlar greina frá því að Tyrklandsforseti hafi gefið öllum leiðtogum NATO-ríkjanna og nokkrum til viðbótar skammbyssu að kveðjugjöf þar sem nafn viðkomandi hafði verið áletrað.

Fjölmargir erlendir fjölmiðlar segja að um skammbyssu af gerðinni Sarsilmaz SR 38 hafi verið að ræða. Sarsilmaz er tyrkneskur byssuframleiðandi. Sarsilmaz

Ólafur Kjaran Árnason, aðstoðarmaður Kristrúnar, staðfestir í samtali við fréttastofu að Kristrún hafi einnig fengið slíka skammbyssu að gjöf.

Í frétt Aftonbladet segir að einhverjir leiðtoganna hafi ákveðið að skilja sínu byssu eftir í Tyrklandi þar sem þeir sáu fram á að erfitt myndi reynast að koma henni aftur til heimalandsins.

BBC segir þannig frá því að byssu Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sé að finna í sendiráði Bretlands í Tyrklandi þar sem óheimilt er að flytja virk skotvopn til Bretlands. Er reiknað með að hún verði tekin í sundur áður en hún verður flutt heim.

Leiðtogafundur NATO stóð yfir í Ankara frá þriðjudegi til miðvikudags.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur NATO Tyrkland Skotvopn Öryggis- og varnarmál

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