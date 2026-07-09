Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjanna fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hvers og eins leiðtoga var áletrað á byssuna sem sá fékk að gjöf og fylgdi kassi af skotfærum með, auk græja til að hreinsa byssuna.
Erlendir fjölmiðlar greina frá því að Tyrklandsforseti hafi gefið öllum leiðtogum NATO-ríkjanna og nokkrum til viðbótar skammbyssu að kveðjugjöf þar sem nafn viðkomandi hafði verið áletrað.
Ólafur Kjaran Árnason, aðstoðarmaður Kristrúnar, staðfestir í samtali við fréttastofu að Kristrún hafi einnig fengið slíka skammbyssu að gjöf.
Í frétt Aftonbladet segir að einhverjir leiðtoganna hafi ákveðið að skilja sínu byssu eftir í Tyrklandi þar sem þeir sáu fram á að erfitt myndi reynast að koma henni aftur til heimalandsins.
BBC segir þannig frá því að byssu Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sé að finna í sendiráði Bretlands í Tyrklandi þar sem óheimilt er að flytja virk skotvopn til Bretlands. Er reiknað með að hún verði tekin í sundur áður en hún verður flutt heim.
Leiðtogafundur NATO stóð yfir í Ankara frá þriðjudegi til miðvikudags.
Leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi lauk í dag en þar fór Bandaríkjaforseti mikinn og hélt áhuga sínum á Grænlandi til streitu. Forsætisráðherra segir mikla hlýju hafa einkennt fundinn og vel fór á milli hennar og Donalds Trump.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samtal Bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. „Ég nenni ekki að fást við þá lengur. Þeir eru úrhrök,“ sagði forsetinn í Ankara í morgun. „Þeir eru veikir, þeir eru grimmir... ofbeldisfullt fólk.“