Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Boði Logason skrifar 10. júlí 2026 09:54 Strákarnir virðast eiga vera á tunglinu í myndbandinu við lagið, 7-9-13. Iceguys Vísir frumsýnir í dag tónlistarmyndband frá strákasveitinni Iceguys við nýjasta lagið þeirra, 7-9-13. Myndbandið gefur innsýn í væntanlega Iceguys-kvikmynd sem verður frumsýnd í íslenskum kvikmyndahúsum síðar á þessu ári. Tónlistarmyndbandið er framleitt af Atlavík, sem stendur einnig að baki kvikmyndinni. Leikstjórn er í höndum þeirra Allans Sigurðssonar og Hannesar Þórs Arasonar, en þeir hafa áður leikstýrt tónlistarmyndböndum og sjónvarpsþáttum Iceguys ásamt Hannesi Þór Halldórssyni. „Við höfum lagt mikinn metnað í bæði tónlistarmyndbandið og kvikmyndina og vonum að það skili sér til áhorfenda. Þetta er skemmtilegt fyrsta skref í að kynna það sem fram undan er og við hlökkum til að deila myndinni með áhorfendum í haust,“ segir í tilkynningu frá leikstjórum Atlavíkur. Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör og einn af meðlimum Iceguys, segir að síðastliðið ár hafi farið í mikla vinnu við lokaverkefni sveitarinnar. „Við höfum verið á fullu allt árið að vinna að síðustu flugeldasýningu Iceguys og við vonum að þetta lag falli vel í kramið... 7-9-13.“ Tónlist Tónlistarmyndbönd Tengdar fréttir Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi „Pælingin er sú að þessu tímabili er kannski að ljúka en augnablikin lifa að eilífu í hjörtum okkar og hugum,“ segir söngvarinn, og einn meðlimur strákasveitarinnar Iceguys, Friðrik Dór. 3. október 2025 12:36 Ískaldir IceGuys jólatónleikar Strákahljómsveitin Ice Guys steig fjórum sinnum á svið í Laugardalshöll um helgina. Þeir fylltu salinn aftur og aftur og stigu þaulæfð danspor á ísilögðu sviði. 15. desember 2025 20:02 Mest lesið Töff skilnaðarhringur eða fokk-jú fortíð? Áskorun Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Björk og Yara nýtt par Lífið Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Lífið Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Lífið Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Lífið Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Lífið Bonnie Tyler er látin Tónlist Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Lífið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Fleiri fréttir Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Sjá meira