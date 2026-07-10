Lífið

Frum­sýning á Vísi: Síðasta „flug­elda­sýning“ Iceguys

Boði Logason skrifar
Strákarnir virðast eiga vera á tunglinu í myndbandinu við lagið, 7-9-13.
Strákarnir virðast eiga vera á tunglinu í myndbandinu við lagið, 7-9-13. Iceguys

Vísir frumsýnir í dag tónlistarmyndband frá strákasveitinni Iceguys við nýjasta lagið þeirra, 7-9-13. Myndbandið gefur innsýn í væntanlega Iceguys-kvikmynd sem verður frumsýnd í íslenskum kvikmyndahúsum síðar á þessu ári.

Tónlistarmyndbandið er framleitt af Atlavík, sem stendur einnig að baki kvikmyndinni. Leikstjórn er í höndum þeirra Allans Sigurðssonar og Hannesar Þórs Arasonar, en þeir hafa áður leikstýrt tónlistarmyndböndum og sjónvarpsþáttum Iceguys ásamt Hannesi Þór Halldórssyni.

„Við höfum lagt mikinn metnað í bæði tónlistarmyndbandið og kvikmyndina og vonum að það skili sér til áhorfenda. Þetta er skemmtilegt fyrsta skref í að kynna það sem fram undan er og við hlökkum til að deila myndinni með áhorfendum í haust,“ segir í tilkynningu frá leikstjórum Atlavíkur.

Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör og einn af meðlimum Iceguys, segir að síðastliðið ár hafi farið í mikla vinnu við lokaverkefni sveitarinnar.

„Við höfum verið á fullu allt árið að vinna að síðustu flugeldasýningu Iceguys og við vonum að þetta lag falli vel í kramið... 7-9-13.“

Tónlist Tónlistarmyndbönd

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