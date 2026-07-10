Innlent

Hand­tekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Það voru fulltrúar frá lögreglustöð við Dalveg sem nöppuðu manninn.
Það voru fulltrúar frá lögreglustöð við Dalveg sem nöppuðu manninn. Vísir/Vilhelm

Maður var í gær stöðvaður í umdæmi lögreglustöðvar að Dalvegi, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, þar sem lögregla sá að hann horfði á HM-leik undir stýri. 

Fljótt vaknaði grunur um að ökumaðurinn væri einnig ölvaður og var hann því handtekinn og færður á lögreglustöð.

Miðsvæðis í Reykjavík sinnti lögreglan meðal annars eignarspjöllum á hóteli í póstnúmeri 101 og útkalli þar sem aðili hafði komið sér fyrir í húsnæði í óleyfi.

Að venju voru síðan nokkrir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu stöðvaðir fyrir að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna.

Lögreglumál Umferð HM 2026 í fótbolta Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið