Innlent

Í­búar Flóahrepps vilja ekki sam­einast öðrum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Urriðafoss er í Flóahreppi.
Urriðafoss er í Flóahreppi. Vísir/Vilhelm

Íbúar Flóahrepps vilja flestir ekki sameinast öðru sveitarfélagi. En, ef til þess kæmi, myndu þeir helst vilja sameinast Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Þetta kom fram í könnun sem var lögð fyrir íbúa sam­hliða sveitar­stjórnar­kosningunum í maí. 99 pró­sent af þeim sem kusu í sveitar­stjórnar­kosningum á kjör­stað tóku þátt í íbúakönnuninni. Alls bárust 449 svör, þar af voru 432 gild og 17 auð eða ógild.

308 íbúar, eða 71,3 pró­sent, sögðu nei við spurningu um hvort skoða ætti sam­einingu sveitarfélaga frekar. Já sögðu 124, eða 28,7 pró­sent.

Í íbúakönnuninni var jafn­framt spurt hvaða sveitarfélögum eða svæði þeir vildu helst snúa sér til varðandi sam­einingu ef til sam­einingar kæmi. Þar gátu þeir bæði valið fyrsta og annað val, en eftir­farandi tölur sýna saman­tekin stig úr þeim báðum:

Skeiða- og Gnúp­verja­hreppur (189)

Ása­hreppur (171)

Sveitarfélagið Ár­borg (148)

Upp­sveitir Ár­nessýslu (106)

Öll Ár­nessýsla (104)

Vestur­svæði Ár­nessýslu (Ár­borg, Ölfus og Hvera­gerði) (59)

„Niður­stöðurnar sýna skýrt að meiri­hluti íbúa Flóa­hrepps vill ekki fara í sam­einingar­viðræður að svo stöddu og vilja íbúar að Flóa­hreppur verði áfram sjálf­stætt sveitarfélag. Niður­stöðurnar gefa sveitar­stjórn mikilvæga og gagn­lega innsýn í viðhorf íbúa og gefa skýra mynd af þeim sveitarfélögum sem helst kæmu til greina ef slíkar um­ræður yrðu teknar upp síðar,“ segir í bókun sveitar­stjórnarinnar.

Flóahreppur

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