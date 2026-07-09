Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Jón Þór Stefánsson skrifar 9. júlí 2026 22:37 Urriðafoss er í Flóahreppi. Vísir/Vilhelm Íbúar Flóahrepps vilja flestir ekki sameinast öðru sveitarfélagi. En, ef til þess kæmi, myndu þeir helst vilja sameinast Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Þetta kom fram í könnun sem var lögð fyrir íbúa samhliða sveitarstjórnarkosningunum í maí. 99 prósent af þeim sem kusu í sveitarstjórnarkosningum á kjörstað tóku þátt í íbúakönnuninni. Alls bárust 449 svör, þar af voru 432 gild og 17 auð eða ógild. 308 íbúar, eða 71,3 prósent, sögðu nei við spurningu um hvort skoða ætti sameiningu sveitarfélaga frekar. Já sögðu 124, eða 28,7 prósent. Í íbúakönnuninni var jafnframt spurt hvaða sveitarfélögum eða svæði þeir vildu helst snúa sér til varðandi sameiningu ef til sameiningar kæmi. Þar gátu þeir bæði valið fyrsta og annað val, en eftirfarandi tölur sýna samantekin stig úr þeim báðum: Skeiða- og Gnúpverjahreppur (189) Ásahreppur (171) Sveitarfélagið Árborg (148) Uppsveitir Árnessýslu (106) Öll Árnessýsla (104) Vestursvæði Árnessýslu (Árborg, Ölfus og Hveragerði) (59) „Niðurstöðurnar sýna skýrt að meirihluti íbúa Flóahrepps vill ekki fara í sameiningarviðræður að svo stöddu og vilja íbúar að Flóahreppur verði áfram sjálfstætt sveitarfélag. Niðurstöðurnar gefa sveitarstjórn mikilvæga og gagnlega innsýn í viðhorf íbúa og gefa skýra mynd af þeim sveitarfélögum sem helst kæmu til greina ef slíkar umræður yrðu teknar upp síðar,“ segir í bókun sveitarstjórnarinnar. Flóahreppur Mest lesið Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Innlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Fleiri fréttir Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Öll málning þrifin af kirkjutröppunum Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Fannar leiðir hagræðingu í Reykjanesbæ Sjávarútvegurinn og ESB, vopnagjöf og heilbrigðismál Hanna Katrín segir rasista vilja endurskilgreina hlutverk íslenska fánans Skemmdarvargarnir enn ófundnir Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Sjá meira